盧秀燕批中火違法發電 台電駁：依法使用

台中市長盧秀燕今質疑中火有5部機組沒有許可證卻違法發電。對此，台電強調，所有機組依法使用，依空污法在許可處分審查期間操作。（資料照，本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕台中市長盧秀燕今質疑中火有5部機組沒有許可證卻違法發電。對此，台電強調，所有機組依法使用，依空污法在許可處分審查期間操作。

台電列出台中電廠機組許可證，其中，1、4、5、8、9號等5部機組許可證在去年5月由台中市府核發，期限至2026年底。

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另2、3號機因原市府廢止許可處分違反空污法，遭環境部（時為環保署）撤銷處分，自2020年起至今5年，仍為展延待市府審查狀態，6、7、10號等3部機組許可證依規定去年9月提出展延申請，目前同為審查狀態。

台電強調，為避免影響台中經濟民生用電需求，依空氣污染防制法在審查期間依原證內容操作。

台電也表示，台中火力電廠持續擴大減煤減排，是台中市固定污染源減量最大企業，電廠也在市府持續監督下，2024年用煤量創歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點大減超過600萬噸，空污排放近8年更減量近80%。

台電強調，發電是為了供給用電，台中電廠自2019年起，發電已不足以供給台中用電，去年台中市用電量是六都中第一，台中有近80億度電力缺口是由其他縣市電廠支援。

台電再指出，台電推動「以氣換煤」新燃氣機組計畫亦遭中市府卡關延宕超過1年，否則中市府發表批評的現在，低碳且低空污的新機組已在運轉，台電仍期盼中市府與台電共同為台中發展、穩定用電攜手向前。

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