關稅戰衝擊 4月以來已20業者、827人放無薪假

勞動部統計，4月以來已有20業者、827人，受關稅戰衝擊而放無薪假（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國川普政府在4月初宣布開徵對等關稅，震驚全球市場，儘管關稅戰細節尚未底定，但對國內產業的衝擊逐步浮現，根據勞動部最新統計，至4月7日以來至5月底，已有20家事業單位、827人，受美國關稅戰影響而慘放無薪假（減班休息），勞動部提醒，雇主仍須給付勞工最低工資2萬8590元，勞、健保也要正常投保。

勞動部今（2）日公布受景氣影響，勞雇雙方協商減少工時統計，至5月底155家事業單位、2831人實施減班休息，與上期（5月16日）公布的148家、2664人相較，本次家數增加7家，人數增加167人。不過，若與去年同期（113年6月3日）的263家、5185人相比，本期減少108家，實施人數減少2354人。

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勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，本期主要實施業別仍集中在製造業，共達105家、2430人，其中一家汽車齒輪製造業者，屬於金屬機電工業的機械設備製造，因產品主要輸往歐美，在關稅戰衝擊下訂單減少，因此決定首度實施，人數達140人、每月休息1至7天；另一家電動傳動機業者，屬於金屬製品製造業，共72人因關稅戰二度實施減班休息。

不過，也有一家金屬機電工業中的配線用開關業者，68人原定4至7月實施減班休息，卻因為訂單恢復，提前在5月底停止實施。

黃琦雅表示，因關稅議題仍存在很多不確定性，勞動部與各地方政府持續密切監控轄區廠家受美國關稅戰的影響狀況，統計自4月7日以來至5月31日，目前已有20家廠商、827人因關稅戰影響訂單，因此實施減班休息。

勞動部提醒，雇主經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資2萬8590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。

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