央行出手抓炒匯！新台幣爆量貶回30字頭 暫收30.028元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行積極捍衛新台幣匯價穩定，週日晚間臨時發出新聞稿提到抓到外資炒匯，今早更以實際行動進場，新台幣兌美元匯率早盤震盪劇烈，11點過後摜破30字頭，重挫逾1角，中午暫時收在30.028元、貶值9.9分，台北外匯經紀公司爆出11億美元大量。

上週美國貿易法庭推翻美國總統川普關稅政策，美元指數一度大漲越過100大關，衝上100.54，不過隨後公布的個人消費物價指數（PCE）降溫，重啟市場對於聯準會降息期待，美元回落，使新台幣匯價一早以29.9元、升值2.9分開出，最高升抵29.87元，隨即回貶至30字頭，上午盤震盪逾1.6角。

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匯銀人士指出，央行近期嚴抓炒匯，不光盯緊外資進出是否符合規定，對出口商突然大額拋匯也會進行關切，加上川普關稅仍充滿高度不確定性，美中緩和關係可能因為稀土再度緊張，美元高位震盪下，新台幣匯價短線將續在30元整數關卡上下整理，後續區間預期落在29.8元至30.3元。

除川普關稅政策外，本週美國將公布就業數據以及歐洲央行利率會議也是投資人關切重點。

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