華航攜手美國西南航空 擴大北美轉機市場

華航攜手美國西南航空，搶攻轉機北美商機。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今（02）日宣布，將與美國西南航空 （Southwest Airlines） 合作攜手打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市。華航表示，華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能，與西南航空遍佈全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

華航日前指出，台幣升值有利刺激暑期旺季訂位，油價走跌對全年獲利也有挹注，華航會以「穩健布局、精準布點」策略，全面搶攻航空市場成長契機，「哪裡有市場、就飛向哪裡」。

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華航進一步指出，旅客將可透過華航美西航班，洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、西雅圖（SEA）等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。

西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密。

華航說，透過西南航空，旅客可自華航四大航點銜接美國主要城市，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。

華航目前於北美航網涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華等地。

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