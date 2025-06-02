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擺脫普通人關鍵！專家：先學會有錢人此項思維

2025/06/02 14:28

擺脫普通人關鍵，專家表示，先學會有錢人的思維（資料照）擺脫普通人關鍵，專家表示，先學會有錢人的思維（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年貧富懸殊的差距越來越大，專家表示，主要是普通人與有錢人運用的財富法則不同，有錢人運用「乘」的法則，令財富以複利息的形式不斷增長，但普通人則以「加」的法則，令貧富懸殊問題惡化，想突破此困境，最重要就是在思維的突破，唯有先學習有錢人的思維，才有機會變成有錢人。

根據Investing報導，財經專家龔成表示，近年貧富懸殊的差距越來越大，只見貧者越貧，富者越富，窮人、打工仔的財富不斷流進資本家、企業家的袋中。

而造成此原因，是普通人與有錢人身處於不同的世界裡，所運用的亦是完全不同的財富法則，一般人只運用「加」的法則，而有錢人則運用「乘」的法則，令財富以複利息的形式不斷增長。

有錢人利用已有資本的力量令其富者越富，而普通人缺乏資本，受金錢法則的限制，只能將每月薪水乖乖送到有錢人的手中。而這情況只會一直下去，令貧富懸殊問題繼續惡化，差距越來越大。

龔成指出，普通人無法突破的原因是，「除非你是有錢人，否則你無法變得更有錢」，普通人與有錢人之間像有一度高牆一樣，完全無法跨越。

但是有錢人與普通人之間的高牆真的完全無法跨越嗎？龔成直接了當表示，當然不是，普通人若不想一世都做普通人，那應就要在思維上進行突破。

他指出，要成為有錢人的方法是利用思維的力量作為特破點，即是：先學習有錢人的思維，在思維上先成為有錢人。

他進一步指出，不少人討厭有錢人，卻又羨慕有錢人，但從來沒有想過去學習有錢人。記住，普通人與有錢人之間的高牆只存在於表面上，並不存在於內在的思維上。

唯有先讓自己的思維變成有錢人，那麼才有機會變成有錢人。

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