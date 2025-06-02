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香港還沒玩完！羅奇：中美衝突下 香港反而可能受益

2025/06/02 13:10

前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）認為，中美衝突下，香港反而可能受益。（彭博）前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）認為，中美衝突下，香港反而可能受益。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕早前發表「香港玩完（Hong Kong is over）」言論的前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近日改口，稱現在宣布「香港玩完」還言之過早，認為中美衝突下，香港反而可能受益。

綜合媒體報導，羅奇長期被視為中國好朋友，也是鼓吹投資中國的華爾街代言人，但近年來羅奇多次坦言誤判習近平外，去年2月還在《金融時報》撰文剖析香港的處境，直言北京鎮壓反送中運動及經濟低迷，外加美中關係惡化，讓香港陷入水火之中，香港本來可以成為中國經濟成長的受益者，如今，這一切都結束了。

現最新報導指出，羅奇如今修正有關說法，認為「香港玩完」論言之過早。

羅奇近日接受媒體訪問時指出，中美衝突比以前惡化，但香港並未如他此前預期和所寫的那樣遭受重創，反而可能從中受益，因為它其獨特位置，成為中國走向國際金融的最重要窗口，並稱該情况是他去年2月撰寫文章時未曾預料到。

羅奇還認為，美國總統川普取消中國學生簽證及打擊哈佛等精英大學行動，可能將人才資本推向香港，幫助復興香港的財富，直言「美國的損失是香港的收穫」。

羅奇稱，自己如果再次就有關議題撰文，他會這樣寫：「香港或許正在經歷一場復興，因為它具有中國特色」，並還引用美國棒球傳奇貝拉（Yogi Berra）的名言，稱自己雖曾稱「香港玩完」，但他內心的貝拉說「不到最後，一切都沒有結束（It ain't over till it's over）」。

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