晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

投顧：6月政經環境不會優於第1季 恐回測2萬點

2025/06/02 11:22

投顧機構表示，美股問題沒有消失、只是暫緩，尤其，6月政經環境不會優於第1季，台股拉回有可能探測2萬點（記者王孟倫攝）投顧機構表示，美股問題沒有消失、只是暫緩，尤其，6月政經環境不會優於第1季，台股拉回有可能探測2萬點（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕端午節過後，6月第一個交易日，台股盤勢仍走弱；投顧機構表示，美股問題其實沒有消失、只是暫緩，尤其，6月政經環境不會優於第1季，台股拉回有可能探測2萬點整數關卡，投資策略上，應該逢高降低持股，觀望時局。

台股進入6月天，操作越顯越困難。回顧5月初，台幣突然暴漲，由32.5元兌一美元兩天就掉到30元以下的價位，月底更突破30元。由於台灣是出口導向的經濟體，匯率變動對外銷廠商的影響巨大，台幣升值10%等於營收少了10%，對於毛利微薄的產業來說，可能是獲利腰斬，震撼市場。

永豐投顧表示，5月台股延續4月以來的反彈之勢，一鼓作氣逼近22000點，然而，投資人在驚恐過後，又有過度樂觀的傾向。

5月中旬，美中「對等關稅」的僵局意外地暫緩90天，導致國際股市大漲，尤其是股價活潑的科技股反應激烈，其中，美國費城半導體漲幅超過10%，與4月份相比有天壤之別，而且，經過這波的強力反彈，全年國際股市也基本回到原點，甚至漲多跌少。

「問題暫時隱伏」投顧主管表示，以美國散戶投資人情緒指數來看，看多的投資人5月以來大幅增加，問題是，美股的關鍵性問題，其實沒有消失、只是暫緩，所以注意的焦點在美股的波動。

自4/2美國發動對等關稅以來，全球股市都經歷一輪極大的震撼，不過，金融市場的反彈也是非常迅猛直接，絕對出乎預期。台股自4/9低點反彈幅度，已有4573點，回調0.382則是2萬0132點，也就是說，台股拉回有可能探測2萬點整數關卡。

另一方面，考慮景氣循環，根據5/27國發會公布的景氣對策信號來看，台灣的景氣燈號僥倖地繼續維持黃紅燈，顯示台灣目前景氣受到國際需求的帶動，而考慮目前處於關稅戰的休兵期間，應該是反映搶運需求，也就是暫緩期過去後，產業秩序將會是一片未知，也需要「停看聽」。

綜合以上，6月政經環境不會優於第1季，高點不會超過23000點，至於低點則是有修正4月以來反彈的4500餘點，可能的支撐是20000點整數關卡，所以，策略上應該逢高降低持股，觀望時局。

至於選股方向，由5月底又再度出現的台幣升值趨勢來看，外銷股、壽險股等應該受壓抑，不過，有競爭力、全球布局者可以調整、轉嫁，展現相對優勢，顯然AI上中下游仍是市場焦點。

永豐投顧表示，還有關稅暫緩，貨物搶運的貨櫃三雄，以及利率上升有利的銀行股，投資人可多加留意關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財