投顧：6月政經環境不會優於第1季 恐回測2萬點

投顧機構表示，美股問題沒有消失、只是暫緩，尤其，6月政經環境不會優於第1季，台股拉回有可能探測2萬點（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕端午節過後，6月第一個交易日，台股盤勢仍走弱；投顧機構表示，美股問題其實沒有消失、只是暫緩，尤其，6月政經環境不會優於第1季，台股拉回有可能探測2萬點整數關卡，投資策略上，應該逢高降低持股，觀望時局。

台股進入6月天，操作越顯越困難。回顧5月初，台幣突然暴漲，由32.5元兌一美元兩天就掉到30元以下的價位，月底更突破30元。由於台灣是出口導向的經濟體，匯率變動對外銷廠商的影響巨大，台幣升值10%等於營收少了10%，對於毛利微薄的產業來說，可能是獲利腰斬，震撼市場。

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永豐投顧表示，5月台股延續4月以來的反彈之勢，一鼓作氣逼近22000點，然而，投資人在驚恐過後，又有過度樂觀的傾向。

5月中旬，美中「對等關稅」的僵局意外地暫緩90天，導致國際股市大漲，尤其是股價活潑的科技股反應激烈，其中，美國費城半導體漲幅超過10%，與4月份相比有天壤之別，而且，經過這波的強力反彈，全年國際股市也基本回到原點，甚至漲多跌少。

「問題暫時隱伏」投顧主管表示，以美國散戶投資人情緒指數來看，看多的投資人5月以來大幅增加，問題是，美股的關鍵性問題，其實沒有消失、只是暫緩，所以注意的焦點在美股的波動。

自4/2美國發動對等關稅以來，全球股市都經歷一輪極大的震撼，不過，金融市場的反彈也是非常迅猛直接，絕對出乎預期。台股自4/9低點反彈幅度，已有4573點，回調0.382則是2萬0132點，也就是說，台股拉回有可能探測2萬點整數關卡。

另一方面，考慮景氣循環，根據5/27國發會公布的景氣對策信號來看，台灣的景氣燈號僥倖地繼續維持黃紅燈，顯示台灣目前景氣受到國際需求的帶動，而考慮目前處於關稅戰的休兵期間，應該是反映搶運需求，也就是暫緩期過去後，產業秩序將會是一片未知，也需要「停看聽」。

綜合以上，6月政經環境不會優於第1季，高點不會超過23000點，至於低點則是有修正4月以來反彈的4500餘點，可能的支撐是20000點整數關卡，所以，策略上應該逢高降低持股，觀望時局。

至於選股方向，由5月底又再度出現的台幣升值趨勢來看，外銷股、壽險股等應該受壓抑，不過，有競爭力、全球布局者可以調整、轉嫁，展現相對優勢，顯然AI上中下游仍是市場焦點。

永豐投顧表示，還有關稅暫緩，貨物搶運的貨櫃三雄，以及利率上升有利的銀行股，投資人可多加留意關注。

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