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中國未阻止稀土出口！彭博曝：1家進口商已拿到許可證

2025/06/02 11:40

美國商會主席哈特表示，過去1週中國一直在放鬆對稀土出口控制，部分延遲與中國通過新系統批准出口有關，而不是他們不允許出口。（路透）美國商會主席哈特表示，過去1週中國一直在放鬆對稀土出口控制，部分延遲與中國通過新系統批准出口有關，而不是他們不允許出口。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕稀土等關鍵礦產管控，再度成為美中緊張關係加劇，不過，彭博報導指出，美國商會主席哈特（Michael Hart）表示，過去1週中國一直在放鬆對稀土出口管控，部分延遲與中國通過新系統批准出口有關，而不是他們不允許出口，據大型進口商稱，1家大型亞洲進口商已於上週開始獲得許可證。

彭博報導，關鍵礦產流動問題已成為美中兩大經濟體之間的導火線，上週五，美國總統川普指責北京違反了在日內瓦談判的貿易協定，此前川普政府成員抱怨中國沒有加快稀土出口。

不過，哈特指出，過去1週，中國一直在慢慢放鬆對稀土出口的控制，且我們看到一些批准通過了，他進一步指出，部分延遲與中國通過新系統批准出口有關，而不是他們不允許出口。

報導指出，5月中旬，作為與美國貿易緩和的一部分，中國暫停了對28家美國公司的軍用和民用物品（可能包括一些稀土）的出口禁令。

然後，具有軍事用途的商品出口商可以在90天內向商務部申請許可證。據1位不願透露姓名的亞洲大型進口商的高層稱，來自1家大型亞洲進口商已於上週開始獲得許可證。

根據美國地質調查局的數據，中國佔世界稀土產量的近70%。鑒於美國對中國供應的依賴，它對大量小眾商品的控制，從戰鬥機到電動汽車，長期以來一直被視為潛在的地緣政治武器。

最近幾週，華盛頓和北京之間的緊張關係一直在加劇，此前美國警告其他國家不要使用華為先進晶片，對向中國銷售晶片設計軟體和噴氣發動機零件實施新的限制，並宣佈“積極”撤銷中國學生簽證的計劃。

而北京則表示，對華為晶片的警告破壞了在日內瓦達成的停火協定。

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