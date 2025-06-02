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4月股災加重虧損 勞動基金前4月大虧近2000億元

2025/06/02 10:48

4月股災虧損加劇，勞動基金前4月大虧近2000億元。（示意圖，資料照）4月股災虧損加劇，勞動基金前4月大虧近2000億元。（示意圖，資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕受美國關稅戰衝擊，台股曾在4月初出現恐慌性重挫，拖累今年以來已呈虧損的勞動基金表現，根據勞動基金統計，截至4月底勞動基金帳面大虧1990億元、收益率-2.90％，僅4月單月就跌掉1349億元。其中攸關勞工分紅的新制勞退基金，至4月底帳面虧損1305億元，平均每位勞工虧掉逾萬元。

勞動部勞動基金運用局今（2）日公告最新勞動基金運用績效，截至114年 4 月底止規模為7 兆 1034 億元，因全球金融市場 4 月震盪走跌，114 年截至 4 月底的評價後收益數為1990元、收益率-2.90％。與3月底帳面虧損641億元相較，4月就虧掉了1349億元。

各主要基金表現方面，與千萬勞工退休後分紅相關的新制勞退基金，規模達4兆7084億元，至4月底收益率-2.76％，今年以來累計虧損1305.4億元，若以有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工因川普關稅戰，帳面損失達10101元。

舊制勞退基金規模為 1 兆 619 億元，收益率-3.91％，今年以來虧損351.5億元；勞保基金規模為 1 兆 994 億元，收益率-3.31％，前4月虧損331.2億元；就保基金規模為 1774 億元，收益率 0.06％；勞職保基金規模為 370億元，收益率 0.60％。

運用局指出，美國政府 4 月 2 日宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，國際主要指數呈現下跌。臺股在 4 月 7 日重挫逾 2000 點，跌幅 9.7％，創臺股歷史單日最大跌點與跌幅紀錄，恐慌情緒蔓延，直到 4 月中旬美國宣布暫緩施行相關政策並開始與各國進行談判，市場才稍有緩和。

不過，中美貿易爭端持續，且國際貨幣基金（IMF）4 月 22 日發布的世界經濟展望大幅下修今年全球經濟成長率預測由 3.3％至 2.8％，並警告關稅戰正對全球經濟造成深遠衝擊，全球貿易與成長面臨下行風險。

運用局強調，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，但觀察長期投資績效，整體勞動基金近10多年平均收益率為 6.03％，國保基金近 10年平均收益率為 6.43％，長期投資績效穩健。

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