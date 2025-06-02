高盛：OPEC+ 8月將增產 布油每桶均價60美元

高盛（Goldman Sachs）預料，石油輸出國家組織和盟友（OPEC+）將在8月實現每日增產41萬桶石油。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）週日（1日）出具報告，預料石油輸出國家組織和盟友（OPEC+）將在8月實現每日增產41萬桶石油，預估在今年剩餘時間內，布蘭特原油平均價格為每桶60美元，紐約期油平均價格為每桶56美元。

《路透》報導，鑒於現貨石油基本面相對緊張、全球經濟活動數據好於預期，以及夏季季節性石油需求支撐，高盛預料，OPEC+在7月6日會議上決定8月份產量水平時，將決定8月實現每日增產41萬桶石油。

請繼續往下閱讀...

高盛報告還指出，由於第3季全球經濟增長放緩以及非OPEC國家新的大型項目正在增加，預計OPEC+將從9月起維持產量，並預估在今年剩餘時間內，布蘭特原油平均價格為每桶60美元，紐約期油平均價格為每桶56美元。

截至台北時間2日早上10點40分左右，紐約西德州中級原油2025年7月交割價上漲1.81美元，或2.98%，暫報每桶62.6美元；布蘭特原油2025年8月交割價上漲1.66美元，或2.4%，暫報每桶64.44元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法