貿易戰重啟？中國批美挑起新摩擦 將採取有力措施

近日美方指控北京仍限制關鍵礦物出口，宣布暫停向中國出售關鍵產品，中國則反批美，單方面挑起新的經貿摩擦，將繼續堅決採取有力措施。（法新社）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中代表5月12日在瑞士日內瓦達成共識，兩國貿易戰一度止歇，不過近日美方指控北京仍限制關鍵礦物出口，宣布暫停向中國出售晶片設計軟體、飛機引擎、以及一些化學品和機械產品；對此，中國方面反批，美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，將繼續堅決採取有力措施。

美國總統川普5月30日指控「中國完全違反了與我們達成的協議」，美國貿易代表葛里爾指出，中國繼續減緩和阻礙關鍵礦產、稀土磁鐵等產品的流動，川普政府下令暫停向中國出售晶片設計軟體、飛機引擎、以及一些化學品和機械產品，以回應中國最近限制關鍵礦物向美國出口。

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今（6月2日）中國商務部網站發布聲明反擊，聲稱美方在日內瓦經貿會談後，陸續新增多項歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識。

商務部發言人批評，美單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，還無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實，強調若美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

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