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Fed理事沃勒：關稅對通膨的影響 將在下半年達到最大

2025/06/02 14:53

Fed理事沃勒認為，關稅對通膨的影響，將在今年下半年達到最大。（彭博）Fed理事沃勒認為，關稅對通膨的影響，將在今年下半年達到最大。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普總統關稅政策擾亂全球，不少美企打算提高產品價格，將增加的成本轉嫁予消費者，此舉將加劇通膨壓力。對此，聯準會（Fed）理事沃勒表示，今年關稅將成為通膨的主要推動因素，預計影響性可能在今年下半年達到最大。

沃勒談到他在4月一場演講所提貿易政策造成的兩種情境，一是「較大關稅」情境，是假設貨品平均加權關稅為25%，並且會維持「一段時間」；而「較小關稅」情境則假設平均關稅為10%，且對個別國家和產業較高稅率將隨談判而逐漸調降。

沃勒表示，從貿易談判的進展來看，他的基本情境處於這兩種情境之間。他現在估計貨品進口的加權關稅為15%。

沃勒表示，新的貿易壁壘短期內可能會推高物價，但這波通膨或許不會像2020年代初期那樣持續不退，原因是勞動市場緊俏和政府刺激措施已無法像過去那樣推動經濟。

目前貿易政策前景仍存在相當大的不確定性，而強勁的經濟表現持續至4月，為聯準會提供了觀察貿易局勢變化的時間窗口。

他表示，降息的前景取決於兩方面：一是通膨是否放緩，二是關稅措施的實際影響是否落在預期區間的較低端。而聯準會有可能在今年降息，並非因為經濟疲弱，而是通膨已得到控制。

據報導，沃勒認為，關稅只會一時拉抬通膨，尤其在關稅本身有所放鬆的情況下，今年下半年仍有可能降息。

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