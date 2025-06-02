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雪上加霜！川普關稅政策下 美小企業恐大規模消亡

2025/06/02 12:45

雪上加霜！川普關稅政策下 美小企業恐大規模消亡對美國某些小型企業來說，總統川普的關稅政策令本就艱辛的營業情況雪上加霜。
圖源：翻攝自Bloomberg

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對美國某些小型企業來說，總統川普的關稅政策令本就艱辛的營業情況雪上加霜。小型企業不僅因此難以制定策略，甚至可能走向消亡。有企業執行長對此直言，擔憂若情況持續下去，小企業將會大規模消亡。專家也指出，不確定性正是小企業面臨的阻礙。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）的報導，上週三美國一家法院裁定，川普對大部分進口商品徵收關稅的行為逾越其職權範圍，但上訴法院上週四裁定暫停執行先前的裁決。

企業主透露，混亂局面讓一些小企業難以制定計劃。在某些情況下，小企業必需考慮改變產品策略、轉移供應鏈、減少員工工時、延遲產品上市等。

俄亥俄州吉他踏板製造商EarthQuaker Devices執行長羅賓斯（Julie Robbins）表示，「我擔心若這種情況持續下去，小企業將會大規模消亡。」

雪上加霜！川普關稅政策下 美小企業恐大規模消亡俄亥俄州吉他踏板製造商EarthQuaker Devices執行長羅賓斯表示，「我擔心若這種情況持續下去，小企業將會大規模消亡。」
圖源：翻攝自EarthQuaker Devicese官網

川普4月2日宣佈在全球範圍內徵收一攬子關稅，此後他的計劃頻頻更改。4月初他宣佈除中國外，幾乎所有國家暫停互惠關稅90日。隨後在將對中國進口商品的總關稅提高至145%後，他宣佈智慧型手機和某些電子產品將免於互惠關稅。

5月美國和中國同意將互惠關稅降低90日。 5月下旬川普威脅蘋果等智慧型手機製造商，若不在美國生產手機，將對其徵收25%關稅。他也同意將對歐盟進口商品的關稅延後至7月9日。

許多企業難以應付這種衝擊。即使是像服裝巨頭Gap這樣的大品牌，也感受到了關稅的影響，而資源匱乏的小企業處境更加艱難。全美獨立企業聯合會（NBI）小企業樂觀指數4月下降了1.6點，連續第二個月低於51年來的平均值。該組織首席經濟學家鄧克爾伯格（Bill Dunkelberg）指出，不確定性是小企業面臨的「主要障礙」。

市場研究公司Canalys分析師萊瑟姆（Jack Leathem）4月也告訴《CNN》，規模更小的品牌將真正受到衝擊。

雪上加霜！川普關稅政策下 美小企業恐大規模消亡市場研究公司Canalys分析師萊瑟姆說，規模更小的品牌將真正受到衝擊。
圖源：翻攝自Canalys官網

一些努力應對關稅影響的小企業，不得不做出艱難抉擇。曼利（EveAnna Manley）的公司Manley Labs為錄音室生產高端電子產品，她必需將員工的工作時間削減25%。

曼利指出，由於中國已成為其公司主要市場，中國對美國徵收的互惠關稅尤其具有挑戰性。曼利聲稱，她花了幾十年才找到最好的中國進口商。

曼利還透露，Manley Labs的銷售額總體上比去年下降了19%以上，這導致該公司的產品開發工作被凍結。

另外上週法院就川普關稅做出裁決之前，曼利對關稅強烈表達不滿，「現在真是亂套了。我的政府竟然這樣對我，我真是氣死了。」

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