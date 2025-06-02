焦點股》上緯:可回收風機上市 股價大漲

回收風機下半年掛機+新能源車今夏量產，上緯股價大漲，圖為董事長蔡朝陽。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）上週舉行股東會，董事長蔡朝陽指出，可回收風機下半年掛機，且歐洲新能源車今夏量產，雙雙採用上緯EzCiclo（易可收）產品，法人認為將挹注上緯下半年營收獲利，今日股價開高走高，一度站上89元，截至9:47分為止，股價上漲6.7元、暫報88.6元，漲幅達8.18%，成交量超過2800張。

法人表示，上緯首季各產品營收占比以環保耐蝕材料的37.2%最多，其次為環保綠能材料29.4%、碳纖複合材料13.6%、循環經濟材料9.7%，而風電產業開始進入回收期，易可收產品商業化，同時應用於風電葉片，可回收風機預計今年下半年掛機完成。

請繼續往下閱讀...

同時，法人也說，上緯積極於海外地區佈建產能，今年歐洲廠區將取得認證，預計2026年可在歐洲生產，同時，上緯也評估美國生產的可能性。唯一的問題則是，匯損對上緯將是挑戰，不過，蔡朝陽也說，匯率和美國對等關稅等變數多，上緯會結合營運情況動態調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法