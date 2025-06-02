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焦點股》貨櫃三雄：最新運價漲幅達30％ 逆勢走揚

2025/06/02 09:50

最新運價漲幅達30% ，貨櫃三雄逆勢走揚。（萬海提供）最新運價漲幅達30% ，貨櫃三雄逆勢走揚。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕上週五公布的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）大漲486.59點，指數來到2072.71點，漲幅達30.68%，不僅運價指數連４漲，漲幅更創波段漲幅最高。其中，４大主要航線漲幅都超過20%以上，其中遠東到美西運價漲幅達57.92%，重返5000美元以上，遠東到美東運價漲幅達45.72%，重返6000美元以上。

市場人士認為，在運價大漲下，可望推升長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）營收、獲利。

台股今日大跌，貨櫃三雄盤中逆勢走揚，截至9:38，長榮上漲0.5元到245元、陽明上漲0.7元，股價來到80.3元，萬海上漲3元達111元。

SCFI最新指數中，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1587美元，上漲270美元，漲幅20.50%；地中海線每TEU 3061美元，上漲733美元，漲幅31.49%；美西每FEU（40呎櫃）5172美元，上漲1897美元，漲幅57.92%；美東每FEU6243美元，上漲1595美元，漲幅45.73%。

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