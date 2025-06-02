稀土真正戰場不在地下 ! 外銀曝 : 中國坐穩霸主的「背後關鍵」

外銀認為，掌握全球礦物供應鏈的真正控制權，關鍵在於「精煉加工能力」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為抗衡中國在全球稀土產業的獨大，美國政府聯合友邦國家，協助全世界第3大稀土蘊藏量的巴西全力開採，以增加產能超越中國。然華爾街大行巴克萊卻指出，全球礦物供應鏈的真正控制權並不在於誰擁有地下資源，而在於誰能「掌握精煉加工能力」，這是中國坐穩稀土霸主的關鍵。

巴克萊在5月29日一份新報告指出，中國在稀土精煉環節擁有接近壟斷的地位，這一優勢在2025年4月的出口管制中展現得淋漓盡致。數據顯示，中國發布對中重稀土相關物項實施出口管制後，一週內稀土價格飆升3倍。

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因地緣政治緊張局勢實際上加劇了對中國礦產供應鏈的依賴。 2023年美國超過90%的稀土進口來自中國，較2013年的70%大幅上升。

巴克萊表示，全球稀土礦產貿易呈現極度集中狀態。以價值計算，89%的礦產貿易關係處於集中狀態。具體而言，43%的貿易關係依賴五個或更少的供應商，而46%則依賴三個或更少的供應商。

值得注意的是，儘管原料開採分散在多個國家，但幾乎所有的加工和精煉環節都集中在中國。中國供應了全球65%的精煉鋰和近80%的精煉鈷。

巴克萊表示，在稀土領域，中國控制著全球90%以上的精煉稀土供應。這種主導地位並非偶然，因為過去20年間，中國系統性地建造了將原料轉化為電池、電子產品和綠色技術可用投入品所需的設施、專業技術和工業生態系統。

據報導，現今歐美對中國稀土精煉能力依賴嚴重，因為美國唯一的稀土礦「加州芒廷帕斯礦（MP Materials）」是開​​採輕稀土，但高達80%的產量賣給中國加工。至於日本的磁稀土產業也是依賴中國技術，這導致日本企業經常將材料和組件送到中國進行最終加工。

巴克萊警告，美烏礦產協議具有戰略意義，但短期內難以改變全球礦產供應格局，目前主要瓶頸在於精煉能力而非開採。

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