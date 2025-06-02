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突破還是崩盤？ 美銀 : 這3種「B類資產」是信號燈

2025/06/02 10:01

美銀認為，券商股、銀行股以及比特幣這三個「B類資產」將成為判斷市場走向的最佳「信號燈」。（路透）美銀認為，券商股、銀行股以及比特幣這三個「B類資產」將成為判斷市場走向的最佳「信號燈」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現今標普500指數再度逼近6000點大關，但美國10年期國債殖利率卻持續位居高檔，投資人正緊盯市場的後續走向。對此，美銀首席投資長哈特內特（Michael Hartnett）在最新的Flow Show報告中明確指出，美股等風險資產突破或崩盤的答案，藏在3個「B類資產」的關鍵指標中。

哈特內特所指的3種「B類資產」，包括券商股、銀行股以及比特幣。他認為，這是判斷市場後市走向最佳「信號燈」，如果這3大風險領軍資產出現雙頂形態，將釋放「極度看跌」信號。

專家指出，目前幾乎所有資產都在上漲，標普500指數在5月份錄得本世紀最佳單月表現，暴漲6%，創下自1990年以來最佳5月表現。但「美元」怎麼都漲不起來，市場開始認為，美元進入熊市，這與風險資產形成鮮明對比。

哈特內特警告，疲軟的美元將導致美元熊市，進而推動黃金、新興市場和國際資產狂歡。

據報導，根據最新的資金流向數據顯示，進一步印證了市場的分化情緒。加密貨幣上週有高達26億美元（約新台幣777.5億元）資金流入，創下1月以來最大單週流入規模。

與此同時，其他值得關注的資金流向還包括，黃金一週流入18億美元（約新台幣538.2億元），年化流入規模達創紀錄的750億美元（約新台幣2.24兆元）。

至於新興市場債券也來到2023年1月以來最大流入、28億美元（約新台幣837.5億元），今年迄今全球股票最大流出金額達95億美元（約新台幣2841.8億元）、日本股票也創有史以來最大流出、118億美元（約新台幣3530億元）。

哈特內特建議，2025年配置BIG組合，包括債券、國際股票、黃金，但他也承認市場中恐存在重大風險，美國政策制定者可能轉向「我們需要更大泡沫」的政策，通過降低關稅、減稅和減息來穩定債務/GDP比率。

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