美國永遠不會違約！貝森特揭關鍵原因

美國永遠不會違約，財政部長貝森特警告，我們正處於債務違約的軌道上，但我們永遠不會撞牆。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國永遠不會違約，財政部長貝森特警告，我們正處於債務違約的軌道上，但我們永遠不會撞牆，因共和黨國會領導人已將提高債務限額附加到川普總統的稅收和支出法案中，這可能會使避免違約受到有關立法複雜談判的擺布。

彭博報導，貝森特週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的《面對國家》（Face the Nation）節目採訪時說，隨著提高聯邦債務上限的最後期限越來越近，美國“永遠不會違約”。

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他指出，共和黨國會領導人已將提高債務限額附加到川普總統的稅收和支出法案中，這可能會使避免違約受到有關立法複雜談判的擺布。美國參議院本週再次審議該法案。

雖然貝森特表示，美國永遠不會違約，但拒絕具體說明財政部耗盡現金和特殊會計措施的時間點「X日期」，貝森特說，我們不給出X日期，因為我們用它來推動法案。

上個月，貝森特告訴立法者，如果屆時不提高或暫停債務上限，美國可能會在8月之前用完其借款授權。

華爾街分析師和私人預測者認為，最後期限將在8月下旬至10月中旬之間的某個時間。

除了表示，美國永遠不會違約，貝森特也反駁了摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，債券市場“即將發生裂縫”。貝森特指出，我認識戴蒙很久了，在他的整個職業生涯中，他都做出過這樣的預測，幸運的是，他們都沒有成真。

貝森特表示，我們將慢慢降低赤字，這是一個漫長的過程，所以我們的目標是在未來4年內降低它。

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