《大而美法案》暗藏「新報復稅」FT曝 : 川普新武器

川普《大而美法案》暗藏懲罰條款，持有美國資產的外國投資者最高可被美財政部課徵最高20%所得稅率。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院於本月22日通過《大而美法案》（The One Big Beautiful Bill），其中第899條款允許美國政府可對外國政府、企業及個人在美國的投資課徵最高20%的所得稅和預扣稅。《金融時報》指出，該法案中暗藏一條第899條款（Section 899）被視為一種新的「報復性稅收」，這條款將成為川普在貿易談判時的新武器，威逼盟友與敵人。

據報導，《大而美法案》的內容超過1000頁，其中有一項編號899的條款隱藏在厚厚的文本中，這將使美國財政部能夠對來自「歧視性外國」的「適用人員」施加懲罰，以可變的幅度提高美國聯邦所得稅和預扣稅率，最高可達20%。

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在多家外媒《金融時報》和《彭博社》及《華爾街日報》接連報導，這項法案若立法成功，屆時外國資金可能會大舉逃離美國，後果無須渲染亦知其嚴重性，震驚華爾街金融圈。

德意志銀行分析師 George Saravelos 指出，第899條款是用外資課稅來達成美國經濟利益的槓桿手段，挑戰了美國資本市場的開放性。稅務顧問公司 Larson Gross也向客戶警告，第899條款是有毒的，可能改變外資投資的整體格局。

據報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）傾向於將這項工具用於與歐盟和加拿大的貿易談判。Davis Polk 法律事務所指出，這些地區因對美國徵收「數位服務稅」而可能成為第899條款的報復對象。

《金融時報》指出，無論最後這條款是否生效，光是它的存在，就足以破壞全球對美國的信任。這顯示出川普團隊至少正在思考將「貿易戰」升級為「資本戰」的可能性。

現今包括從加拿大退休基金到亞洲主權基金等投資機構，都已悄悄開始撤出美國資產。就連聯準會官員也擔憂，如果美國「安全避風港」的形象動搖，全球經濟將面臨巨大風險。

對此，行政院前副院長施俊吉提到，美國總統川普的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，這就表示，原本的關稅戰將升級到資本戰（capital war）。

施俊吉將899法案的重點分5項說明，其中課稅對象包括外國政府、央行，以及主權基金、日本農林中央金庫等官方機構，還有各國退休基金勞退基金、銀行、保險公司等金融單位與公司企業、個人等。

至於課稅範圍，包括外資在美的公司營利所得、個人所得（投資證券的資本利得與股利、投資公司債的利得與債息均涵蓋在內）。至於投資美國公債的利得與配息原本免稅，將來是否應稅，目前尚不清楚，因為該條款對此沒說明白。

而稅率部分，第一年5%，以後每年加5%，直到最高達20%後停止。

課稅條件，對美國實施不公平（unfair）租稅的「歧視性外國」（ discriminatory foreign countries）。例如擬對美國科技巨擘臉書、Google課徵數位稅（Digital Economic Tax）的歐洲國家，以及實施「全球企業最低稅負制」的國家等。

施俊吉指出，899法案對台灣的影響，包括央銀的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的鉅額投資、美債ETF、含美股成分的股票型基金，公司行號及個人在美國金融機構的存款將全部曝險。

他認為，倘若川普政府未來將台灣納入899條款，其嚴重性將遠遠超過301條款和對等關稅。值得注意的是，台灣正準備成立主權基金，定案前務必考量899條款。

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