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波音、空巴迎大單！印度航空就200架新窄體客機訂單進行談判

2025/06/02 10:39

印度航空正在與空中巴士和波音就1項重要的新飛機訂單進行談判，其中包括約200架額外的單通道飛機。（資料照，法新社）印度航空正在與空中巴士和波音就1項重要的新飛機訂單進行談判，其中包括約200架額外的單通道飛機。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度航空計劃大幅擴張機隊，路透報導，業內消息人士稱，塔塔集團旗下的印度航空正在與空中巴士和波音就1項重要的新飛機訂單進行談判，其中包括約200架額外的單通道飛機，這將為2023年達成的巨額交易畫上句號，因為這家前國有航空公司正在進行數十億美元的重組。

印度航空、波音以及空巴都拒絕發表評論。

兩位消息人士向路透社表示，這項訂單談判可能涉及數百架不同尺寸的飛機，這是先前報導的另1批大型寬體飛機的談判擴展。

兩位消息人士稱，在這些談判中，波音在777X客機銷量方面處於領先地位。

週一，全球航空公司老闆齊聚德里這個全球成長最快的航空市場，參加行業峰會，印度總理莫迪將在峰會上發表講話，有消息稱印度旗艦航空公司可能獲得一項重磅訂單。

印度航空於2023年向兩家供應商訂購了創當時紀錄的470架飛機，去年又訂購了100架空中巴士。

接連的飛機訂單正值飛機製造商努力應對供應鏈問題之際，導致飛機交付嚴重延誤，並即將出現飛機短缺。

對於印度航空來說，獲得新飛機至關重要，該航空公司在政府所有權下多年來一直遭受投資不足的困擾，目前正在實施一項雄心勃勃的現代化計劃，以奪回被全球競爭對手搶走的市佔。

其中一位消息人士稱，潛在的新型窄體噴射機訂單暫時涉及200架飛機，而另外兩位消息人士估計數量將達到數百架。

交易的具體時間目前尚不清楚，有消息稱，定價可能成為1項障礙，因為印度航空試圖效仿印度最大航空公司靛藍航空的交易，靛藍航空於週日宣布了新的合作夥伴關係和空中巴士的補充訂單。

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