央行回應外界對美債疑慮 美國債市仍具全球最大規模與最佳流動性

央行強調，美國債市仍為全球規模最大、流動性最佳的市場，美元作為國際主要準備貨幣的地位並未動搖。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對近日「海湖莊園協議」中關於將外國政府持有美債轉換為零息百年債券的傳聞，以及美國主權信用評等遭調降事件，引發外界對美國公債穩健性與央行外匯存底配置的關注。中央銀行今日發出新聞稿澄清，強調美國債市仍為全球規模最大、流動性最佳的市場，美元亦在國際金融體系中持續扮演交易媒介、計價單位與儲值工具等核心角色，其作為國際主要準備貨幣的地位並未動搖。

央行指出，白宮經濟顧問委員會主席米倫已特別說明，外傳有關「將外國政府持有美債轉為零息百年期債券」的構想，係其在加入川普團隊前的個人主張，並未納入現行政府政策規劃。此外，美國財政部長貝森特近期也強調，川普政府已將償還政府債務列為優先政策目標。

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就信評而言，央行指出，目前主要信用評等機構對美國國債的評等為 AA+，屬於次高等級，在G7國家中僅次於德國與加拿大的AAA評級，仍優於英國（AA）、法國（AA-）、日本（A+）及義大利（BBB+）。根據國際清算銀行（BIS）制定之《巴賽爾協定第三版》（Basel III），信評介於AAA至AA-之間的資產均屬高品質資產，其風險權數為0%，顯示美債在金融資本計提中仍具優勢。

央行進一步指出，美國政府發行或擔保之債券，特別是美國公債，是全球資金借貸與金融交易中最被廣泛接受的合格擔保品，其擔保品地位不因信評調整而有所改變。整體而言，美國經濟與金融市場規模仍居全球之冠，美元作為國際貨幣體系的基礎角色亦未改變。

央行也提到，目前美國經濟表現仍具韌性，政策利率維持相對高檔，10年期美國公債殖利率在G7國家中居次高水準。惟未來川普政府政策方向尚存不確定性，可能導致美債市場波動性升高。

央行表示，儘管其他已開發國家的公債市場在規模與深度上不及美國，但同樣具有良好流動性與價值儲藏功能，亦可作為投資人資產配置中分散風險的標的之一。

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