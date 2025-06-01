央行呼籲外資遵守規定，勿炒匯。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行自5月6日啟動專案金檢後，近日於場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，惟查無實際投資事實，有套取新台幣匯價疑慮，已違反央行結匯管理原則，央行呼籲外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資台股，不得用以炒作新台幣匯率。

5月初新台幣兌美元匯率一連兩日暴力升值，央行於5月5日由總裁楊金龍親自出面召開記者會說明，隨即於6日啟動專案金檢，除鎖定外資金出股市的保管銀行，對於國內進、出口廠商利用遠期外匯避險是否有實際需求也會進行確認。

請繼續往下閱讀...

從央行啟動專案金檢後，央行除發現外資匯入資金卻未投入股市外，還注意到有企業與個人以「國外借款」為名匯入美元後結匯為新台幣，卻未載明實際用途。央行提醒銀行，不得僅做形式審查，應嚴格把關交易合理性與實需性。

央行外匯局局長蔡烱民當時表示，外資在台灣資金進出已經相當自由，央行只有一個原則，就是外資錢匯進來就只能買股票，一旦賣了股票，錢就要出去。

根據華僑及外國人投資證券管理辦法第18條第2項規定，「新台幣帳戶只能作為交割用途」，當然保留交割彈性是允許的，但「停泊一週以上就有點不正常」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法