晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

央行呼籲外資遵守規定 勿炒匯

2025/06/01 20:20

央行呼籲外資遵守規定，勿炒匯。（資料照）央行呼籲外資遵守規定，勿炒匯。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行自5月6日啟動專案金檢後，近日於場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，惟查無實際投資事實，有套取新台幣匯價疑慮，已違反央行結匯管理原則，央行呼籲外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資台股，不得用以炒作新台幣匯率。

5月初新台幣兌美元匯率一連兩日暴力升值，央行於5月5日由總裁楊金龍親自出面召開記者會說明，隨即於6日啟動專案金檢，除鎖定外資金出股市的保管銀行，對於國內進、出口廠商利用遠期外匯避險是否有實際需求也會進行確認。

從央行啟動專案金檢後，央行除發現外資匯入資金卻未投入股市外，還注意到有企業與個人以「國外借款」為名匯入美元後結匯為新台幣，卻未載明實際用途。央行提醒銀行，不得僅做形式審查，應嚴格把關交易合理性與實需性。

央行外匯局局長蔡烱民當時表示，外資在台灣資金進出已經相當自由，央行只有一個原則，就是外資錢匯進來就只能買股票，一旦賣了股票，錢就要出去。

根據華僑及外國人投資證券管理辦法第18條第2項規定，「新台幣帳戶只能作為交割用途」，當然保留交割彈性是允許的，但「停泊一週以上就有點不正常」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財