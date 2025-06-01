台幣5月狂升2元 央行抓到外資炒匯

央行表示，近日央行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊在台幣存款帳戶，卻查並無實際投資事實，有套取台幣匯差之虞。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕新台幣兌美元匯率上月狂升2元，中央銀行今表示，近日央行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊在台幣存款帳戶，卻查並無實際投資事實，有套取台幣匯差之虞，違反央行結匯管理原則。

央行重申，外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用在投資台股，不得用以炒作台幣匯率。

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央行表示，近期國內新台幣匯率已趨穩定，希冀市場評論人員、國內進出口廠商，及外資能夠共同維護國內匯市秩序及穩定。

央行說明，影響匯率的決定因素眾多，包括各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動的主因。

央行舉例，去年台灣外資及本國資金進出，是商品貿易外匯收支19.3倍，顯示短期跨境資本移動，已成為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

央行官員也指出，我國持有以美元計價的債券佔比約8成，考量安全性、流動性及收益等三大面向，美國債券市場的深度與廣度皆居全球之首，流動性最佳，美國發行或保證的債券，尤以美國公債是國際資金借貸合約中最廣為接受的合格擔保品，且其合格擔保品地位，不因其信用評等改變而受影響。

新台幣兌美元匯率5月大幅走升，央行呼籲，市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題。（路透）

央行呼籲，市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式的預測 ，以避免影響國內匯市秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

央行提醒，進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

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