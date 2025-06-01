下一個輝達？美國量子運算概念股5月暴漲超過130％

市場押注量子運算將成為繼AI之後下一個市場主導力量。（圖取自D-Wave Quantum 官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國量子運算概念股走勢強勁，多檔純量子運算公司股價5月漲幅驚人，D-Wave Quantum 過去1個月飆升133%、Quantum Computing 漲幅也達61%。

美國量子運算概念股5月延續4月強勁走勢，市場押注量子運算將成為繼AI之後下一個市場主導力量。量子運算概念股IonQ 執行長Niccolo de Masi 將公司比作下一個輝達的說法，進一步點燃市場想像空間。

請繼續往下閱讀...

在美股市場，4家純量子運算公司5月股價漲勢驚人，其中，D-Wave Quantum 過去1個月飆升133%、Quantum Computing 漲幅61%，IonQ 也大漲47%，Rigetti Computing 漲了32%。

量子運算被譽為繼AI後最具變革性的科技，有望重新定義運算與創新的邊界。專家預估，到 2040 年，量子科技有望創造數兆美元的產值，成為驅動市場的新引擎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法