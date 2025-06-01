貝萊德示警 比特幣最大殺手竟是「它」

比特幣近期呈現回檔走勢。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《富比世》（Forbes）指出，貝萊德首度在其比特幣 ETF 風險揭露中，點名量子技術為長期威脅，量子電腦可能破解支撐比特幣的核心加密技術。

全球最大加密貨幣比特幣（BTC）5月22 日在亞洲早盤交易衝破 11 萬美元大關。上週則呈現回檔走勢，5月31日跌破10.4萬美元，引爆加密貨幣市場出現一波清算潮，24小時之內超過 6 億美元（約台幣180億）的看漲期貨部位被迫平倉出場，創下自 2 月份以來最高損失。6月1日18點03分，報10萬4004美元。

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展望未來，美媒《富比世》指出，貝萊德發出罕見發出嚴肅的警告，稱量子電腦可能對比特幣構成生存風險，Google一篇研究報告則進一步加劇此風險，該論文發現破解加密的量子電腦可能比之前想像中的簡單20倍。

Google 量子研究團隊近日發表的論文指出，過去估計需要 2000 萬個有雜訊的量子位元 （qubits） ，才能破解 2048-bit 的 RSA 加密演算法，最新一次的估算顯示，實際只需不到 100 萬 qubits，且能夠在不到一週內完成。

比特幣積極支持者 Chamath Palihapitiya在社群平台X回應這篇報告，稱「如果這是真的，結合現在發生的一切，唯一安全的交易就是硬資產就是黃金」。這名投資人曾聲稱在比特幣價格僅 100 美元時，就首次購買一些比特幣。

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