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金融三業前4月獲利年減1183億元 減幅29.6％

2025/06/01 18:05

金融三業今年前4月獲利年減1183億元。（資料照，路透）金融三業今年前4月獲利年減1183億元。（資料照，路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業今年獲利大失血! 由於新台幣暴力升值、 壽險業獲利大減及證券業營收萎縮，今年前4月金融三業稅前盈餘為2815.85億元，較去年同期減少1183.52億元，年減幅29.6%；其中，「銀行業」今年前4月較去年同期減少28億元，「保險業」減少991億元、「證券期貨」減少165.52億元。

所謂金融三業是指「銀行業」、「保險業」、「證券期貨投信業」之合稱。

今年金融市場一波未平，一波又起。首先是新台幣強勁升值，大幅侵蝕獲利空間，匯損問題嚴重影響金融業；其次，壽險業的未實現損失大幅增加，尤其是金融資產評價減損，股票部位損失最為顯著。

根據金管會統計，「金融三業」今年前4月獲利為2815.85億元，較去年同期的3999.37億元，減少1183.52億元。

其中，銀行業又可分為六個產業，包括本國銀行（國銀）、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。根據統計，「銀行業」今年前4月獲利為1962.4億元，年減金額為28億元，年減幅為1.4%。

銀行局表示，就銀行業獲利來看，利息和手續費淨收益增加，呆帳費用也減少，但是，受到股市下跌影響，使得股票評價損益減少，抵銷部分增幅。

在保險業方面，今年前4月獲利為548億元，較去年同期減少991億元，降幅64.4%。其中，壽險業稅前損益為449億元，較去年同期減少了983億元或68.6%；產險業稅前損益為99億元，較去年同期減少8億元。

對此，保險局表示，雖然海外投資仍有收益，不過，由於匯率波動導致避險效果遞減，進一步壓縮淨利空間。

若檢視證券、期貨及投信業方面，今年前4月合計稅前淨利為305.25億元，較去年同期減少165.52億元，減幅為35.02%。

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