Fed主席熱門人選華爾許：Fed不該有王子病

前聯準會理事華爾許（Kevin Warsh）近日批評聯準會不應有「王子病」。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕被視為下任聯準會（Fed）主席熱門人選之一、前聯準會理事華爾許（Kevin Warsh），近日批評聯準會不應有「王子病」，不要怕被罵。

綜合媒體報導，華爾許上週五（5月30日）在加州舉行的雷根國家經濟論壇上表示，Fed官員不應該是「被寵壞的王子（Pampered Prince）」，倘若總統覺得Fed做得不好，理當可以公開批評。

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華爾許表示，Fed被創造出來，就是要讓政治人物有個責備的對象，但媒體總是描述政治人物是如何刻薄對待Fed，他認為，「Fed該長大了，堅強點」。

華爾許還批評Fed龐大的資產負債表，認為Fed規模7兆美元（約新台幣208.995兆元）的資產負債表是導致美國後疫情時代通膨飆升的重要推手，呼籲Fed官員制定明確的縮表計畫，建立「盡可能無風險且盡可能小」的資產負債表。

對於華爾許上述言論，Fed拒絕置評。

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