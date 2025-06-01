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一帶一路沒「錢」途！印尼高鐵成本暴增8成、損益兩平要等40年

2025/06/01 14:59

印尼雅萬高鐵是中國一帶一路指標工程，因工程延誤和成本超支，讓印尼背負龐大債務。（法新社）印尼雅萬高鐵是中國一帶一路指標工程，因工程延誤和成本超支，讓印尼背負龐大債務。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國與印尼合建的雅萬高鐵因工程延誤和成本超支，直到2023年10月才通車，總計耗資73億美元（約台幣2190億），比原預算暴增83%，營運第一年慘虧1.93億美元（約台幣57.9億），估計要等40年才能損益兩平。專業人士砲轟，印尼因雅萬高鐵積欠中國巨額債務，且「一帶一路」缺乏透明度，印尼應該考慮多元化投資夥伴。

雅萬高鐵是中國一帶一路指標工程，卻讓印尼背負巨額債務。《南華早報》1日報導，雅萬高鐵於 2016 年開始建設，最初計劃 2019 年開始營運，卻因土地徵用糾紛、環境問題和新冠疫情而被推遲。

最初的預算約40 億美元（約台幣1200億），但總成本卻飆升73億美元，其中，中國國家開發銀行提供 75% 的貸款，其餘部分由印尼政府預算提供資金。

中國貸款期限為40年，寬限期為10年，仍可能需要額外借款來管理不斷增加的債務。雅加達經濟與法律研究中心的拉赫馬特 （Muhammad Zulfikar Rakhmat） 表示，印尼國營鐵路公司公佈的文件顯示，雅萬高鐵營運第一年虧損約1.93億美元。

他引用最近對鐵路運營的研究稱，雅萬鐵路的內部收益率為 8.56%，低於 10% 的最低可接受門檻，預計雅萬高鐵需要 40 年才能實現損益平衡，引發外界對其財務可行性的嚴重懷疑。

拉赫馬特直言，雖然中國的投資促進發展，卻引發人們對債務可持續性和國家主權的擔憂，並批評「一帶一路」倡議缺乏透明度和環境影響評估。他建議，為了緩解這些擔憂，印尼應該考慮多元化其投資夥伴，並確保與外國實體的協議平衡並維護國家利益。

對於雅萬高鐵造成印尼債台高築問題，印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Pandjaitan 5 月 20 日至 22 日訪問北京期間坦言，雅萬高鐵建設過程有失誤，但「我們並不是想責怪任何人，而是要從錯誤中吸取教訓，因為我也參與其中」。

至於雅萬高鐵是否要延伸至泗水一事，分析人士警告，如果印尼繼續接受中國的投資，可能會加深人們對該國在大型基礎設施建設日益依賴北京的擔憂。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所印尼研究計畫高級研究員納加拉（Siwage Dharma Negara） 認為，鑑於政府面臨的財政緊張狀況，該計畫目前不可行。顧問公司 Global Counsel 的高級助理兼首席印尼分析師迪納多（Dedi Dinarto）亦稱，應該從先前的雅萬高鐵計畫吸取教訓。

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