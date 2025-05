哈佛事件燒不停！川普盟友籲驅逐習近平女兒習明澤

川普盟友、極右派人士盧默(Laura Loomer)在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤。圖為網路流傳的習明澤證件照。(擷取自PTT)

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕繼川普禁止哈佛大學不准收國際學生後,美國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日表示,美國將開始撤銷中國留學生的簽證,包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。川普盟友、極右派人士盧默(Laura Loomer)在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤,還爆料習明澤就住在麻薩諸塞州,曾就讀哈佛大學,而且中共解放軍在麻省的美國領土保護習明澤。

川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利,凸顯當局打擊哈佛的行動明顯升級。美國地區法官巴洛茲(Allison Burroughs)已裁定暫停川普政府對哈佛大學招收國際學生的禁令,仍不減川普打擊哈佛大學的立場。

川普打算取消聯邦機構與哈佛的所有合約,涉及金額估達1億美元,川普28日還說,哈佛必須向政府提供學生名單,外籍生上限應定為15%。

與此同時,美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日也強調,美國將開始撤銷中國留學生的簽證,包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。

外媒曝光習明澤的照片,但無法證實照片真偽。(圖翻攝自NDTV)

川普盟友、極右派人士盧默(Laura Loomer)更在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤,他還爆料習明澤就住在麻薩諸塞州,曾就讀哈佛大學。

盧默並聲稱,「消息人士告訴我,中共解放軍在馬薩諸塞州的美國領土上為她提供私人保安」。盧默並未提供任何證據來支持她的說法或表明她的消息來源,僅在貼文@美國國務卿魯比歐。

印度媒體《NDTV》指出,目前沒有公開訊息證實習明澤住在美國。《紐約客》2015年曾報導,習明澤在完成哈佛學業後返回中國,並指出她「準備悄悄離開校園,就像她悄悄的來一樣」。

