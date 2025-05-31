哈佛事件燒不停！川普盟友籲驅逐習近平女兒習明澤

川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤。圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）
陳麗珠／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕繼川普禁止哈佛大學不准收國際學生後，美國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日表示，美國將開始撤銷中國留學生的簽證，包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤，還爆料習明澤就住在麻薩諸塞州，曾就讀哈佛大學，而且中共解放軍在麻省的美國領土保護習明澤。
川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，凸顯當局打擊哈佛的行動明顯升級。美國地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）已裁定暫停川普政府對哈佛大學招收國際學生的禁令，仍不減川普打擊哈佛大學的立場。
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川普打算取消聯邦機構與哈佛的所有合約，涉及金額估達1億美元，川普28日還說，哈佛必須向政府提供學生名單，外籍生上限應定為15%。
與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日也強調，美國將開始撤銷中國留學生的簽證，包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。
外媒曝光習明澤的照片，但無法證實照片真偽。（圖翻攝自NDTV）
川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）更在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤，他還爆料習明澤就住在麻薩諸塞州，曾就讀哈佛大學。
盧默並聲稱，「消息人士告訴我，中共解放軍在馬薩諸塞州的美國領土上為她提供私人保安」。盧默並未提供任何證據來支持她的說法或表明她的消息來源，僅在貼文@美國國務卿魯比歐。
印度媒體《NDTV》指出，目前沒有公開訊息證實習明澤住在美國。《紐約客》2015年曾報導，習明澤在完成哈佛學業後返回中國，並指出她「準備悄悄離開校園，就像她悄悄的來一樣」。
LET’S GO!— Laura Loomer （@LauraLoomer） May 28, 2025
DEPORT XI JINPING’S DAUGHTER!
She lives in Massachusetts and went to Harvard!
Sources tell me PLA guards from the CCP provide her with private security on US soil in Massachusetts! @marcorubio
Loomer Calls for President Xi's Daughter to Be Deported https://t.co/NJNquLOstH— Laura Loomer （@LauraLoomer） May 29, 2025
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