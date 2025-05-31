哈佛事件燒不停！川普盟友籲驅逐習近平女兒習明澤

川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤。圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼川普禁止哈佛大學不准收國際學生後，美國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日表示，美國將開始撤銷中國留學生的簽證，包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤，還爆料習明澤就住在麻薩諸塞州，曾就讀哈佛大學，而且中共解放軍在麻省的美國領土保護習明澤。

川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，凸顯當局打擊哈佛的行動明顯升級。美國地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）已裁定暫停川普政府對哈佛大學招收國際學生的禁令，仍不減川普打擊哈佛大學的立場。

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川普打算取消聯邦機構與哈佛的所有合約，涉及金額估達1億美元，川普28日還說，哈佛必須向政府提供學生名單，外籍生上限應定為15%。

與此同時，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日也強調，美國將開始撤銷中國留學生的簽證，包括與中共有聯繫或在關鍵領域學習的學生。

外媒曝光習明澤的照片，但無法證實照片真偽。（圖翻攝自NDTV）

川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）更在社群平台發文呼籲川普驅逐習近平女兒習明澤，他還爆料習明澤就住在麻薩諸塞州，曾就讀哈佛大學。

盧默並聲稱，「消息人士告訴我，中共解放軍在馬薩諸塞州的美國領土上為她提供私人保安」。盧默並未提供任何證據來支持她的說法或表明她的消息來源，僅在貼文@美國國務卿魯比歐。

印度媒體《NDTV》指出，目前沒有公開訊息證實習明澤住在美國。《紐約客》2015年曾報導，習明澤在完成哈佛學業後返回中國，並指出她「準備悄悄離開校園，就像她悄悄的來一樣」。

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DEPORT XI JINPING’S DAUGHTER!



She lives in Massachusetts and went to Harvard!



Sources tell me PLA guards from the CCP provide her with private security on US soil in Massachusetts! @marcorubio — Laura Loomer （@LauraLoomer） May 28, 2025

Loomer Calls for President Xi's Daughter to Be Deported https://t.co/NJNquLOstH — Laura Loomer （@LauraLoomer） May 29, 2025

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