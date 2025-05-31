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川普反覆無常還攻擊盟友！德國擬運回價值3.9兆黃金儲備

2025/05/31 19:57

德國納稅人協會呼籲將存放在美國的黃金運回。（彭博資料照）德國納稅人協會呼籲將存放在美國的黃金運回。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，德國目前存放在紐約聯邦準備銀行金庫的黃金儲備達1200噸，價值1300億美元（約台幣3.9兆）。由於川普對盟友的敵對言論，且攻擊聯準會（Fed），德國納稅人協會本週致函德央行與財政部，呼籲將存放在美國的黃金運回。

綜合《路透》及《財星雜誌》報導，第二次世界大戰後，德國實際上已經耗盡黃金儲備來支援其各種衝突，隨後才逐漸建立新一批黃金儲備。由於擔心冷戰期間德國的地位，德國優先將大量黃金轉移出境並遠離當時的蘇聯。

報導稱，鑒於德國與歷史上一直維護西方世界秩序的美國關係密切，這使得紐約聯邦準備銀行成為德國黃金儲備的安身之所。根據統計，德國官方黃金儲備量位居世界第二，達3352噸，其中約 1200 噸存放在紐約聯邦準備銀行，價值約 1300 億美元。

然而，川普一上任就採取許多舉措，動搖了既定的地緣政治秩序，對歐盟等傳統盟友徵收關稅，並威脅要用武力控制格陵蘭島。受川普關於北約和烏克蘭戰爭的言論影響，德國也承諾投入數十億美元來增強軍事實力。德國各地現在有多種聲音認為，美國不再是其黃金儲備的避風港。

部分德國政治人物及民間團體要求檢查這些黃金儲備，並在可能的情況下將其運回國。德國納稅人協會本週致函德國央行和財政部，呼籲他們將存放在美國的黃金匯回國內。該協會副主席耶格爾（Michael Jaeger）說，「川普想控制Fed，這意味德國存放在美國的黃金儲備也會被他控制，這是我們的錢，應該要運回來」。

德國執政黨基督教民主聯盟的歐洲議會議員費伯（Markus Ferber）也表示，美國不再是可靠合作夥，川普反覆無常，針對如何處置外國黃金準備，不能排除他將來提出異想天開想法的可能性，德國央行黃金準備政策必須反映地緣政治新現實。

德國公共廣播公司 ZDF 和 ARD 最近也詢問德國黃金存放在紐約的安全性如何。

對此，德國央行謹慎回應，避免因黃金儲備議題惹怒美國，並強調紐約聯邦準備銀行仍是其黃金的重要儲存地點，德央說，「我們毫不懷疑，紐約聯邦準備銀行是我們值得信賴、可靠的合作夥伴，可以儲存我們的黃金儲備」。

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