北京淪全球金融賤民？中學者吐實犯台恐被逐出SWIFT

中國學者表示，中國若侵台恐遭西方國家制裁，踢出SWIFT支付系統。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府諮詢智庫-中國首席經濟學家論壇（China Chief Economists Forum）主席連平表示，外界擔心中美貿易戰恐演變成金融戰，目前華盛頓對北京祭出全面金融制裁的可能性還很小。不過，若涉及台海衝突，西方國家可能會試圖將中國踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統。此前，俄羅斯也因侵略烏克蘭導致該國特定銀行遭逐出SWIFT。

《南華早報》報導，連平說，儘管華盛頓採取全面措施的可能性仍然很低，恐採取「先針對特定中國實體，然後逐步擴大範圍，最終將中國趕出美元體系」的策略。目前，人們越來越擔心中美緊張關係可能從貿易戰，演變成金融戰。

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連平認為，目前美國很難採取全面金融制裁，例如切斷中國與SWIFT支付系統的聯繫或凍結其美元資產，因為中國是世界最大貿易國和第二大投資國，若將中國踢出SWIFT系統，無異於推倒該系統主要支柱，勢必對該系統造成嚴重損害。

他補充，如果SWIFT排除中國，與中國有貿易和投資關係的國家將轉而使用跨境銀行間支付系統（CIPS），這是中國的結算替代方案，恐削弱SWIFT的重要性。

據SWIFT數據，4月人民幣佔全球交易額的3.5％，在所有貨幣中排名第五。美元仍然是最活躍的貨幣，佔交易量的 49.68%。根據中國官方數據，去年CIPS處理的人民幣跨境支付金額達175兆元（約24.32兆美元），較2023年成長43%。

連平認為，除非真正爆發戰爭，否則華盛頓不太可能凍結中國巨額美元資產，此舉將損害美國政府信譽。他指出，在美國率先凍結俄羅斯約 3000 億美元外匯存底之後，要求去美元化的呼聲日益高漲，這是一個警示故事。

不過，連平坦言，倘若爆發涉及中國的區域衝突，尤其是台海衝突，西方國家可能會試圖將中國逐出SWIFT支付系統。連不諱言指出，美國和其他國家很可能已經將此視為未來針對中國的備用工具。

他認為，中國還必須警惕美國故意挑起區域衝突，以此作為凍結中國在美資產的藉口，建議中國減少美元持有量，但不完全拋光美債，因為持有一定數量的美國公債可以作為「遏制美國債市和對抗美國制裁」的工具，讓華盛頓在凍結中國的美元資產之前三思而後行。

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