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美擬擴大對中科技制裁 華為、中芯子公司在劫難逃

2025/05/31 16:36

外媒指出，川普政府擬擴大對中國科技制裁範圍。（路透）外媒指出，川普政府擬擴大對中國科技制裁範圍。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，川普政府計劃制定新規定，擴大對中國科技業的打擊範圍，將已被列入黑名單之中資企業持股超過5成的子公司也納入管制，阻止中資企業透過成立新子公司躲制裁，新規定最快6月實施。

知情人士透露，華為、長江存儲等中國半導體企業，目前都被美國制裁，列入「實體清單」（黑名單），這是美國全面圍堵中國科技的一部分。美國擬擴大制裁範圍，將黑名單之中資企業持股超過5成的子公司，一起納入管制。

報導稱，目前美官員正在起草規定，未來想要與黑名單企業控制的子公司做生意，都必須先取得美國政府許可。新政策目的是希望防堵中資企業透過成立新子公司躲制裁，美國政策制定者形容，這種現象就像「打地鼠遊戲」一樣防不勝防。

這項新規將以 50% 持股為標準，適用於美國各種制裁清單上的企業。知情人士說，新規定最快6 月公布，新規發布後，美國很可能對中國大型企業祭出更多制裁。

事實上，川普官員一直考慮制裁中國記憶體大廠長鑫存儲，並對中國代工龍頭中芯國際目前沒被美國管制的業務加強限制。而且長鑫存儲今年 1 月被發現，即使美國對中採取先進技術出口管制，該公司的晶片技術進展仍比預期快。

一旦新規定出爐，可能會讓美中關係更緊張，尤其是川普5月30 日才指控中國違反雙方日前在日內瓦達成的初步關稅協定。

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