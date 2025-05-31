美債沒救了？小摩CEO示警「這原因」恐致債市崩潰

摩根大通CEO戴蒙警告，美國政府債務攀升，恐致美債市場崩潰。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（小摩）CEO戴蒙（Jamie Dimo）警告，美債市場將在政府債務不斷上升的重壓下崩潰，呼籲川普政府讓美國走上可持續的發展軌道。

綜合外媒報導，戴蒙5月30日在加州雷根國家經濟論壇接受採訪時，對市場發出可怕的警告，他預測除非美國採取措施解決其不斷上升的政府債務，否則將出現危機。

請繼續往下閱讀...

他警告監管機構債務危機只是時間問題，直言「你將會看到債券市場出現裂痕，我告訴你們，這會發生，你們會恐慌，但我不會，我們會沒事的」。

戴蒙強調，「我不知道這種情況會在6個月還是6年後演變成危機，我希望我們能改變債務的軌跡，以及做市商撮合交易的能力，遺憾的是，也許真的需要一場衝擊才能把我們喚醒」。

戴蒙悲觀的原因是美國會正在審查川普「大而美」稅改法案，該法案一旦獲得通過，預計聯邦赤字將大幅增加。聯邦預算委員會稱，到 2034 年，川普的稅改法案將使美國債務增加至少 3.3 兆美元。穆迪警告，該法案將使美國赤字佔 GDP 的比重，從去年的 6.4% 升至 2035 年的略低於 9%。

受財政赤字攀升影響，美國長天期公債承壓，30年期美國公債殖利率從2024年初略高於4%升至5%左右（殖利率與債券價格成反方向變動），穆迪本月也摘除美國的AAA信用評等。過去10年來，外國投資者一直在穩步撤出美國公債市場，川普的關稅政策加速了這一進程。

潛在的債市危機並不是戴蒙擔心的唯一情況。他也認為，如果美國的經濟和軍事實力受到削弱，美元的主導地位將面臨危險。他說，「如果 40 年後我們不能擁有卓越的軍事實力和卓越的經濟實力，我們就不會成為儲備貨幣。人們告訴我，我們非常有韌性，我同意這一點，但這次情況不同」。

戴蒙坦言，中國是川普貿易戰的主要目標，也是潛在對手，但「我真正擔心的是我們自己，我們能否團結一致，秉持我們自己的價值觀、能力和管理？」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法