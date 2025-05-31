日本米荒民眾瘋狂搶購廉價米 500包白米30分鐘被掃光

日本廉價米5月31日開始販售，吸引民眾搶購。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本總務省5月30日公佈5月東京都23區物價概況，米類漲幅達93.7%，相當驚人。為緩解米價，日本政府與零售商直接簽訂合約釋放庫存白米，週六（31日）正式上架販售，位於東京大田區的伊藤洋華堂門市，自上午 10 點開始營業短短 30 分鐘內，500 包白米銷售一空。千葉縣則有民眾前一天晚上8點就來排隊，65包白米秒殺，許多人空手而歸。

《共同社》報導，為了降低不斷飆升的米價，日本政府本週稍早開始透過與零售商直接簽訂合約的方式，出售庫存米，這些合約涵蓋2021年和2022年30萬噸白米。

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伊藤洋華堂 （Ito-Yokado） 獲得 2022 年收成的 5000 噸白米，而 Iris Ohyama 獲得 1萬噸，超市巨頭永旺株式會社和連鎖店唐吉訶德也將開始出售他們購買的庫存米。

日本廉價米5月31日上架販售，消費者大排長龍。（路透）

其中，伊藤洋華堂和 Iris Ohyama 週六率先在部分門市銷售廉價米，5 公斤裝白米含稅價格為2160 日圓（約台幣454元），價格不到最近幾週均價的一半。位於東京大田區的伊藤洋華堂門市，自上午 10 點開門營業後，30 分鐘內 500 包白米銷售一空。其他伊藤洋華堂門市將在週日或之後開始銷售廉價米。

《日本時報》也報導，仙台市一家由 Iris Ohyama 集團公司經營的門市，週六上午8點開始發放號碼牌，大約250人排隊搶購。該公司發言人 Mao Takaoka 稱，一些排在隊伍最前面的顧客早在前一天晚上 8 點就開始排隊了，有人則在週六早上冒雨前來搶購。

一位 60 多歲的女士說，自己早上 6 點前就到了，和鄰居一起排在隊伍末端等待。他強調，我們來得很早，因為這個價格的白米很難錯過。另一位 70 多歲的長者凌晨 3點半起床，5 點前來排隊，他說很值得，這名長者順利買到一包米，笑稱：「我真的成功了，已經很久沒有搬過這麼重的東西了」。

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