一帶一路害窮國背巨債！外媒揭露「中國陷阱」

「一帶一路」發展迄今逾10年。（美聯社資料照）





〔財經頻道／綜合報導〕中國「一帶一路」項目迄今發展逾10年，中國國家主席習近平表示：「把別人的發展視為威脅，把經濟相互依賴視為風險，不會讓自己活得更好、發展得更快。」然而外媒卻指出，中國根本沒有實現互利共贏的相互依存關係，反而讓那些窮國陷入債務陷阱，北京與這些國家的依賴關係，很大程度上是鑑於北京在「一帶一路」上，承擔價值超過1.175兆美元（約新台幣35兆元）的建築合約和非金融投資而成的。

先前澳洲智庫洛伊研究所1份報告指出，到2025年，發展中國家要償還中國350億美元（約新台幣1.04兆元）的債務，其中220億美元（約新台幣6568億元）將由全球75個最貧窮、最脆弱的國家償還，恐危及窮國的醫療和教育支出。

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外媒《The Indian Express》指出，與項目啟動初期相比，「一帶一路」倡議如今轉變以「小而美」為重點的倡議。這是因為習近平曾在2023年多次強調，「一帶一路」面臨國際敵意日益增加、專案完工不足和貸款償還困難等多重挑戰。

外媒舉例，巴基斯坦大部分的外債都是欠中國。中巴經濟走廊（CPEC）作為一帶一路樞紐和旗艦項目，中國承諾向巴基斯坦投資620億美元（約新台幣1.8兆元），其中已投入約266億美元（約新台幣7941億元）。

然而中巴經濟走廊並未帶來預期的成長，主因是巴基斯坦的內部動盪，加上頻繁的停電和供應短缺也使得項目完成困難，以及中國政府曾於2018年的1篇文章指出，巴基斯坦有貪腐問題，外匯存底急劇下降。

另一個背負「一帶一路」債務的國家斯里蘭卡，其漢班托塔港口由中國招商局港口公司擁有和經營，是北京在印度洋地區的戰略立足點，但它也面臨自身的障礙。

漢班托塔港的重點「煉油廠計畫」於2019年啟動，但迄今尚未有任何成果，而隨著斯里蘭卡陷入經濟危機，無法擺脫巨額未償還的主權債務（其中官方數據顯示僅約10%欠中國），該項目在2020年至2024年間暫停多年。

不過這些挑戰似乎並不顯示中國對「一帶一路」的投資會停止，但投資速度可能會放緩。根據中國商務部4月公布的數據，中國企業對「一帶一路」夥伴國家非金融類直接投資總額636.3億元人民幣、年增16.8%。同期，中國也與「一帶一路」夥伴國家簽署了價值3382.7億元人民幣的建設合約。

報導指出，在經濟實力強勁的地區，「一帶一路」投資可能會促進GDP成長，然而，「一帶一路」債務陷阱的受害者多是南亞、東南亞和非洲等較小經濟體，其中許多經濟體恰好也是欠中國外債最多的經濟體，而且國內制度結構薄弱。

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