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比市面米價便宜一半！日本儲備米開賣 民眾徹夜排隊搶購

2025/05/31 10:37

日本政府釋出儲備米，愛麗思歐雅瑪旗下店面31日銷售時吸引大量民眾排隊。（圖擷自@irisohyama_info「X」帳號）日本政府釋出儲備米，愛麗思歐雅瑪旗下店面31日銷售時吸引大量民眾排隊。（圖擷自@irisohyama_info「X」帳號）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府在米價高漲下釋出儲備米，生活用品製造商愛麗思歐雅瑪（アイリスオーヤマ）申請到配額後，今天（31日）在旗下店面展開銷售，5公斤包裝只要2160日圓（約新台幣448元），幾乎是目前米價的一半甚至更低，有民眾甚至從凌晨0時開始就徹夜排隊。

《每日新聞》報導，愛麗思歐雅瑪於宮城縣仙台市宮城野區「DAISIN（ダイシン）幸町店」、千葉縣松戶市「Unidy（ユニディ）松戶常盤平店」等2間門市，總計開賣160包5公斤裝的儲備米，吸引了大量人潮前來。

據了解，DAISIN幸町店從上午9時開始販售95包米，每人限購1包，但在早上7時30分許就差不多有250人排隊等著領號碼牌，就算下雨也澆不熄買米的熱情。

排在最前面的是1名49歲公務員，他透露自己從凌晨0時就來搶位置了，畢竟外面5公斤米差不多要4000、5000日圓（約新台幣830元至1038元），而家裡的小孩正逢成長期，平常會吃很多飯，所以自己才會搶著來排隊。

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