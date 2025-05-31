「翻倍」鋼鋁關稅！川普曝背後關鍵 揭放行美鋼與新日鐵合作內幕

美國總統川普宣布，鋼鋁關稅將於6月4日起調升至50%。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在台灣時間今（31日）清晨宣布鋼鐵和鋁材關稅將於6月4日起調升至50%，是目前稅率的兩倍。此外，川普更宣布美國鋼鐵公司（US Steel）與日本新日本製鐵（Nippon Steel）之間達成的新合作，並稱這是個重磅協議。

CNN報導，川普最初是在3月對所有進口至美國的鋼鐵與鋁材，實施全面性的25%關稅。川普說：「我們將把進口到美國的鋼鐵關稅從25%增加至50%，以進一步保護美國的鋼鐵產業，沒人可以逃過這點。」

請繼續往下閱讀...

川普表示，他原本考慮將關稅定為40%，但業界高層告訴他，他們希望設定為50%，「25%他們還勉強能翻過那道牆，但50%的話，就沒人能翻過去了」。

此外，川普還宣布美國鋼鐵公司與日本新日本製鐵（Nippon Steel）之間的新合作關係，他說：「我們會非常成功。你們才剛開始，但等等看，今天我們聚在這裡，是為了慶祝一項重磅協議，這項協議將確保這家歷史悠久的美國企業仍然是一家美國公司。你們會繼續是一家美國公司。」

川普進一步強調這項協議的重要性，他透露當時他拒絕這樁協議。「他們一而再、再而三來找我，我一直說不、不、不。」

但川普表示，新日鐵同意向美國鋼鐵公司投資的資金越多，他對這筆交易的興趣就越大，他也說，後續會密切關注這筆交易。

這項由日本公司收購美國鋼鐵公司的交易引發兩黨反對。美國總統拜登在卸任前曾以國安理由阻擋該交易。不過，一週前川普表示他將核准這項交易，但他將其描述為「兩家公司的合作關係」，而非收購。

而當被問及此事時，川普對記者說：「這是筆投資，新日本製鐵會擁有部分股份。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法