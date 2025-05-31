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國際油價又下挫 「2關鍵壓力」專家全說了

2025/05/31 09:03

週五（30日）國際油價下跌。（法新資料照）週五（30日）國際油價下跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕交易員表示，石油輸出國家組織與盟友 （OPEC+）可能在7月把產量提升到比之前預測還高的水準，看起來對石油市場不太有支撐性，加上川普在Truth Social上批評中國未能遵守貿易休兵協議的訊息，週五（30日）國際油價下跌。

布蘭特原油7月期貨下跌25美分或0.39%，收每桶63.90美元，本期貨週五屆期；更活絡的布蘭特原油8月期貨價格下跌71美分或1.12%，收每桶62.64美元。

美國西德州中級原油期貨下跌15美分或0.25%，收每桶60.79美元，稍早曾下跌超過1美元。

國際油價本週下跌超過1%。《路透》報導，OPEC+可能討論7月擴大增產，增幅超過5月和6月決定的每日41.1萬桶。

Summit Energy分析師Matt Smith說：「OPEC+正在計劃的，看起來對石油市場不太有支撐性。」

摩根大通分析師則在1報告中表示，OPEC+增產正值全球過剩產能擴大到每日220萬桶，價格面可能需要調整，以促使產油國做出回應並恢復平衡。

摩根大通預估，油價將保持在當前水準，並在今年年底前下降並回到接近60美元的水準。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，美國總統川普在社群媒體Truth Social上發文，怒批中國違反日內瓦初步貿易協議的精神，似乎在威脅對中國進口關稅做出進一步調整，這也打壓了油價。

弗林說：「川普在Truth Social上批評中國未能遵守貿易休兵協議的訊息，加上路透的報導，都打擊油價並導致下跌。」

石油公司貝克休斯（Baker Hughes）指出，美國能源公司本週把營運中的石油和天然氣油井的數量降到2021年11月以來最低，是連續第5週減少，也是2023年9月以來首見的連5降，這使目前的油井數比去年同期少了6%或37座。

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