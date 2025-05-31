晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃金下跌進盤整期 高點下殺後專家認了「1事」

2025/05/31 08:48

週五（30日）黃金價格下跌。（彭博資料照）週五（30日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（30日）黃金價格下跌，投資人消化關稅最新發展之際，美元攀高，讓金價受到打壓，不過溫和的通膨報告為聯準會（Fed）保留降息空間，抑制了黃金的跌幅，不過專家也指出，黃金現正盤整階段，而在一些壓力下，市場對避險資產的需求正在下降。

紐約黃金期貨下跌0.9%，報每盎司3315.40美元；黃金現貨價下跌0.7%，報每盎司3293.59美元。

《路透》報導，金價本週下跌約1.9%。聯邦上訴法院週四暫時恢復美國總統川普大部分關稅，凍結了此前1日貿易法庭對這些關稅越權違法、要求停止執行的裁定。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「黃金此刻正從最近的高點拉回，正處於盤整階段。黃金正處在一些壓力下，我們看到對避險資產的需求正在下降，但看起來的確對川普有不小的反彈，最終將幫助拉抬價格。」

週五公布的數據顯示，美國4月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.1%，小於市場預估的2.2%增幅。

報告公布後，交易員仍預期 Fed 將在9月降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財