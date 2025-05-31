彭博：台積電評估赴阿聯建造先進晶片工廠

《彭博社》報導，台積電正在評估在阿拉伯聯合大公國建立先進的生產設施。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《彭博社》週五引述知情人士報導，台積電正在評估在阿拉伯聯合大公國建立一座先進的生產設施，並已與美國總統川普政府的官員討論可能性，此項對中東的重大投資實現與否，取決於美國政府，川普政府部分官員則擔心將影響國安和經濟。

《彭博社》報導，知情人士稱，台積電近幾個月來與美國中東事務特使維特科夫（Steve Witkoff）及阿聯總統的弟弟所監管、頗具影響力的投資機構MGX的官員舉行多次會談。這些討論是從美國前總統拜登執政期間延續下來，但在拜登任期結束時已經逐漸平息。

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報導提到，這項提議是一個超級晶圓廠的重大投資，其中可能包含6座工廠，類似台積電在美國亞利桑那州建設的工廠。不過廠址及時間表尚不確定，知情人士表示，動工可能還需要幾年時間。川普政府的部分高級官員則憂心，恐影響美國國家安全和經濟。

報導指出，對此消息，台積電發言人表示，不會對市場傳言置評，公司專注於目前的擴張計劃。白宮和維特科夫辦公室，及阿聯外交部和MGX也未回應。

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