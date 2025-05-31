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川普批中國違反協議！道瓊震盪上漲 台積電ADR跌1.94％

2025/05/31 05:47

週五美股收盤漲跌互現。（路透）週五美股收盤漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週五（30 日）先是發文抨擊中國，隨後又對美中達成貿易協議表示樂觀，美股在震盪交易中收盤漲跌互現，道瓊工業指數上漲54.34點或0.13%，標普500指數微跌0.01%，那斯達克指數下跌0.32%，費城半導體指數跌幅達2.11%，台積電ADR跌1.94%，收在193.32美元。

綜合外媒報導，川普週五上午在社群媒體Truth Social指控中國「完全違反」美中達成的初步貿易協議，並暗示美方將採取回應行動，下午又進一步表示，北京違反大部分協議，但他相信會跟中國國家主席習近平通話，希望可以解決問題。

圍繞關稅的法律糾紛為本已不安的市場帶來新的不確定性。投資人一直在關注與關稅相關的經濟問題，並擔心美國貿易政策可能導致經濟衰退。

美股5月份的大部分漲勢是在美國和英國宣布達成貿易協議後出現的。標普500指數本月上漲6.2%，那斯達克上漲9.6%，均創下自2023年11月以來的最佳表現。道瓊指數本月則上漲了3.9%。

大型股表現方面，輝達週五下跌2.92%，特斯拉跌3.34%，微軟上漲0.37%，蘋果上漲0.45%。

道瓊工業指數上漲54.34點或0.13%，收42270.07點。

那斯達克指數下跌62.10點或0.32%，收19113.77點。

S&P 500 指數下跌0.48點或 0.01%，收5911.69點。

費城半導體指數下跌102.42點或2.11%，收4758.06點。

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