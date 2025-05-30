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中國搶出口運價狂飆！寧波至美西週漲幅直逼9成

2025/05/30 23:23

中國廠商搶出口，中美航線運價大漲。（法新社）中國廠商搶出口，中美航線運價大漲。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國搶出口，中國到北美航線運價狂飆，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）週漲幅30.7%，中國至美西和美東週漲幅各為57.9%、45.7%。寧波出口集裝箱運價指數（NCFI）漲幅更驚人，週漲幅達51.55%，中國至美西運價飆漲89.23%，美東運價大漲69.7%，這是SCFI和NCFI指數發佈以來，美中航線史上最大週漲幅。

《財新》報導，5月30日，上海航運交易所發布SCFI為2072.71點，週漲幅30.7%。其中，漲幅最大的就是中美航線，中國至美西和美東運價分別為5172美元/FEU（40呎櫃）和6243美元/FEU，週漲幅達57.9%、45.7%。

寧波航運交易所統計的市場運價漲幅更驚人，其編製NCFI指數5月30日收在1676.25點，週漲幅51.55%。其中，中國至美西運價暴漲89.23%；美東運價上漲69.7%。

這是SCFI和NCFI指數自發布以來，中美航線史上最大週漲幅。在關稅戰中的4月25日，中國至美西和美東的運價分別只有2141美元/FEU和3257美元/FEU，這意味著這兩條航線的運價5週內分別飆漲142%和92%。

上海航運交易所表示，北美航線運價大漲是因為「搶出口」，艙位供給仍然緊張，港口出現部分擁堵情況。寧波航運交易所則表示，市場運輸需求旺盛，供給小於需求，推升運價大漲。

多名貨代人士表示，由於出口商集中出貨，上海港和深圳鹽田港已經出現碼頭進場擁堵情況，有時候要排隊幾小時才能進入碼頭。

市場預期漲價趨勢將會持續，根據華泰期貨統計，第25週（6月16日—22日），法國達飛海運的美西航線運價已漲至8346美元/FEU，而和馬士基在同一聯盟的赫伯羅德美東航線運價，則漲至9273美元/FEU。

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