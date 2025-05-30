越南富國機場形象崩壞！2名女員工打架扯頭髮畫面曝光

2名員工在越南富國機場打架。（圖取自社群平台X）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南富國國際機場5月中旬才爆出海關人員刁難台灣旅客，當場撕毀其女兒的機票（登機證），引發台越2國網友關注，這名涉事海關已遭停職調查。近日又爆出2名在機場客運大廳工作的女員工打架互扯頭髮，重創富國島形象。富國機場30日證實，其中一名停職14天，另一名員工則須賠償100萬越南盾（約台幣1100元）的聲譽損失。

綜合越媒報導，5 月 26 日當地社群媒體發布一段 18 秒影片顯示，富國機場有2名女性員工在人群擁擠的地方爭吵，互扯頭髮。幸虧同事介入，才阻止事件擴大。這起打架事件發生在機場客運大廳，重創富國島形象。

請繼續往下閱讀...

富國機場30日證實，一名西貢-富國運輸公司女性員工被停職 14 天且調職。另一名越南機場投資和服務公司富國分公司櫃檯工作人員受到訓斥，須賠償公司聲譽損失，金額為 100 萬越南盾，同樣被調職。

越南網友不滿的說，「富國機場最近麻煩不斷」、「如果你喜歡打架，應該待在家裡」、「太令人反感了，我覺得非常丟臉」、「真可恥，應該解僱以儆效尤」。

Hai nữ nhân viên xô xát tại sân bay Phú Quốc bị kỷ luật



Hai nữ nhân viên thuộc hai công ty hoạt động tại sân bay Phú Quốc bị xử lý kỷ luật sau khi xảy ra xô xát vào ngày 26-5. pic.twitter.com/qGVp8jhfJp — South of Vietnam （@vincent31473580） May 30, 2025

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法