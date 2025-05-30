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川普斷金援！聯合國喊窮擬裁 6900人

2025/05/30 17:44

川普（右）提議大規模刪除對聯合國的捐款額度，導致聯合國被迫削減預算，秘書長古特雷斯（左）稱，考慮合併重大部門及分配資源應對全球需求。（美聯社資料照）川普（右）提議大規模刪除對聯合國的捐款額度，導致聯合國被迫削減預算，秘書長古特雷斯（左）稱，考慮合併重大部門及分配資源應對全球需求。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》披露，根據聯合國一份內部備忘錄顯示，聯合國秘書處正準備將其 37 億美元（約台幣1106億）的預算削減 20%，並裁員約 6900 人。

路透引述聯合國內部備忘錄稱，秘書處必須在6月13日前提交削減預算及裁員方案，37億美元的預算將縮減20%，員工亦會裁減約6900 人。備忘錄顯示，美國應付未付及今年會計年度未支付的款項近15億美元（約台幣449億）。

聯合國主計長拉馬納坦（Chandramouli Ramanathan）未直接點名美國拖欠撥款，僅指出此次削減是3月啟動「UN80」審查的一部分。他說，這是一項雄心勃勃的努力，旨在確保聯合國能夠適應21世紀的多邊主義、減輕人類苦難，並為所有人建設更美好的生活與未來，相關裁減將在2026年1月1日起生效。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾於5月12日表示，考慮大規模改革聯合國架構，合併重大部門及分配資源應對全球需求。他強調，聯合國或整合或裁減部分部門，搬遷職員至成本更低地點﹑減少重疊及消除冗餘的官僚主義。

報導提及，聯合國被指深陷財政危機，除美國未有支付攤分資金外，中國屢次不準時撥款亦加劇狀況。中美兩國分攤的撥款比例合計佔聯合國資金超過40%。美國總統川普上任後，已大減數億美元撥款，導致大批人道項目被迫停止。美國最新預算中，大減或刪除多個聯合國項目的資金。

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