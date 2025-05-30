現代汽車開第1槍！最快下週全面調漲美國車價（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現代汽車最快下週全面調漲美國車價，彭博報導，據知情人士透露，為了降低關稅打擊，現代汽車考慮從下週開始，對全車系售價上漲1%，不僅車價漲，也可能提高運費及在汽車到達零售商之前安裝的地墊和車頂縱梁等選項的費用，避險進一步提高車輛的基本價格。

此舉將是汽車製造商為應對川普對進口汽車和零組件徵收高額關稅，採取最全面的行動之一。

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此前，福特汽車提高了從墨西哥進口的3款車型的價格，美國速霸陸本月早些時候證實，它也提高了美國汽車的價格。

彭博報導，有關全車系漲價1%部分，對於已停在經銷商停車場的車輛，將不受影響，價格上漲和更高的費用，將為其每輛車至少增加數百美元，由於此次調漲方案，尚未做出最終決定，因此，知情人士要求不透露姓名。

現代汽車表示，其定價策略旨在確保其保持競爭力，但尚未做出最終決定。

現代汽車是美國最大的汽車銷售商之一，此前曾承諾將其同名品牌和旗下豪華品牌Genesis系列的價格保持穩定，直到6月2日。

現代汽車執行長穆尼奧斯（José Muñoz）上個月告訴彭博社，他沒有預料到價格會突然大幅上漲，但沒有透露今年晚些時候的計劃。

儘管現代汽車集團在美國擁有大型裝配廠，但它是美國最大的成品車進口商之一，包括起亞和捷尼賽思的附屬品牌在內，現代汽車去年向美國進口了約110萬輛汽車，僅次於豐田汽車公司和通用汽車公司，這兩家公司各進口了約120萬輛汽車。

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