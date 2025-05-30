台股今年下跌7.33％ 慘居全球第5差

今年以來台股下跌7.33%，表現遠遠落後各國股市，居全球第5差（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今天（30日）是端午節休假日，台股沒有開盤。根據統計，今年以來截至5月29日為止，大盤指數下跌7.33%， 表現遠遠落後各國股市，位居全球第5差；不過，國內投信機構仍看好，未來台股反彈力道可望延續至6月。

法人表示，外資5月單月大舉加碼台股，買超金額高達2199.85億元新台幣，也結束長達5個月賣超；其中，5月大漲1112點，月漲幅5.5%。

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不過，根據統計，今年以來截至5月29日為止，全球股市表現最差，依序是泰國-16.87%、丹麥股市-14.82%、阿根廷-8.90%、馬來西亞-7.51%、台灣加權-7.33%；換言之，台股今年表現是全球倒數第5名，遠遠落後多數的亞洲股市國家，更被香港、韓國大幅超車！

對此，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，後市關注的變數包括：一、FED對未來降息態度是否轉變；二、企業財報與法說展望；三、美國後續對半導體的實施方式與課稅幅度。

台新投信指出，美國聯邦法院裁定「川普對貿易逆差國家實施全面進口關稅的行為越權」，將禁止生效，市場預期關稅戰有轉圜，加上輝達財報優於預期，整體來看，後續可望激勵台股科技股反彈。

展望後續，法人仍持正面態度，台新投信認為，在融資大幅減肥後，籌碼面已較4/2對等關稅公布前乾淨許多，台股目前仍在反彈波的過程當中，因此，預期可望延續至6月，此段期間將以個股輪動反彈進行。

沈建宏表示，預估台股科技股受惠AI龐大商機，仍將是領頭羊。類股操作上，看好AI供應鏈受惠如軟體、資安；高股息殖利率族群、光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌道衛星、機器人供應鏈及航空族群等。

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