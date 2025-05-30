債市最大風險不是關稅！高盛總裁警告「它」才是最大威脅

高盛最新警告稱，對債券市場來說，債務威脅已超越關稅。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債最大的風險不是關稅，高盛總裁沃德倫（John Waldron）表示，雖然市場所有注意力都集中關稅上，但是債券市場的注意力正在轉移到美國減稅方案和財政狀況，因為這相當令人擔憂，有分析人士稱，債券投資者現在正在為財政惡化的更高風險定價，他們在說我們不喜歡正在發生的事情，我們不會購買債券。

彭博報導，高盛最新警告稱，對債券市場來說，債務威脅已超越關稅，Waldron在週四（29日）在Bernstein會議上表示，債券交易員對美國政府債務水平的擔憂正在急劇上升，這一風險現在已經超過了關稅威脅。

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Waldron認為，目前宏觀層面的最大風險並不是關稅，雖然所有注意力都集中關稅上，但是債券市場的注意力正在轉移到美國減稅方案和財政狀況，因為這相當令人擔憂。

他指出，美國國債發行量的增加，正在推高利率，特別是殖利率曲線的長端，這使得美國政府的債務成本更加昂貴，並增加了赤字不斷增長，和整個經濟借貸成本上升的風險。

Waldron的警告並非空穴來風，美債殖利率走勢也印證了其擔憂，就在1週前，美國30年期公債借貸成本升至5.0%上方，接近20年來的高點。

在上週美債殖利率上漲之際，美國國會兩黨正在就川普2.0任期計畫出台的標誌性減稅法案進行激烈較量，許多人擔心這可能會惡化美國的財政前景。

DWS Americas固定收益和交易主管George Catrambone表示，毫無疑問，債券市場將對減稅法案的條款進行自己的投票，看起來川普或這屆國會實際上不會有意義地減少赤字。

BNY宏觀策略師John Velis表示，債券投資者現在正在為財政惡化的更高風險定價。他們在說我們不喜歡正在發生的事情，我們不會購買債券。

財政赤字的數據強化了債券市場緊張的原因。根據國會預算辦公室數據，美國公共債務佔經濟總量的比例約100%。光是利息支付在2024年就達到約8800億美元（約新台幣26.4兆），超過了國防預算。

未償美債總額已從2016年底的不到14兆美元（約新台幣420兆）飆升至近30兆美元（約新台幣900兆），這反映了川普第1任期通過的減稅政策，以及新冠疫情期間川普和前總統拜登治下的債務爆炸式增長。

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