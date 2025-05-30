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美貿易法庭裁定川普關稅越權 要點及影響一覽

2025/05/30 12:30

美國總統川普聲稱擁有不受限的權力，可繞過國會對外國商品課徵關稅。（美聯社）美國總統川普聲稱擁有不受限的權力，可繞過國會對外國商品課徵關稅。（美聯社）

〔中央社〕美國總統川普聲稱擁有不受限的權力，可繞過國會對外國商品課徵關稅。美國國際貿易法庭昨天裁定此舉越權，今天又被聯邦巡迴上訴法院推翻。美聯社整理事件要點及可能影響。

美國國際貿易法庭3名法官組成的合議庭昨天裁定，川普引用1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）宣布國家進入緊急狀態，對來自幾乎所有國家的進口商品課徵關稅，是越權行為。

美聯社報導，這項裁定對川普是一大挫敗，他反覆無常的貿易政策撼動了金融市場，其不確定性使企業進退維谷，令人擔心物價上漲和經濟成長放緩。

川普今天在「真實社群」（Truth Social）平台寫道：「美國國際貿易法庭的裁定大錯特錯，而且很有政治性！希望最高法院能迅速且果斷地推翻這個威脅國家的可怕決定。」

川普的貿易戰遠未結束。聯邦巡迴上訴法院今天允許川普在上訴期間，暫時繼續按照國際緊急經濟權力法課徵關稅。

金融市場原本應該樂見川普的關稅措施暫停實施，今天卻對最新消息反應冷淡，股市僅小幅上漲。

美國國際貿易法庭對涉及貿易的民事案件擁有管轄權。一般認為，對川普關稅的法律挑戰最終會送交最高法院審理。

● 美國國際貿易法庭擋下哪些關稅？

美國國際貿易法庭擋下川普上月對幾乎所有貿易夥伴課徵的關稅，以及他先前對中國、墨西哥、加拿大課徵的關稅。

川普在今年4月2日所謂「解放日」宣布對與美國有貿易逆差的國家課徵高達50%的對等關稅，並對其他幾乎所有國家課徵10%的基準關稅。他後來暫停課徵對等關稅90天，讓各國有時間與美談判貿易協議，同時削減對美國出口的阻礙。

川普聲稱擁有無須國會批准的特別權力，認為美國長期以來的貿易赤字屬於「國家緊急狀態」，因此可以引用國際緊急經濟權力法來課徵關稅。

美國憲法賦予國會制定稅務的權力，包括關稅。但國會議員漸漸讓總統對關稅握有更多權力，而川普充分加以利用。

● 美國國際貿易法庭為何做出不利川普的裁定？

法庭認定川普全面課徵關稅的行動，已超出他依據國際緊急經濟權力法管理進口商品的權力。法庭還表示，關稅無法解決既有問題。

聯邦地區法院法官康崔拉斯（Rudolph Contreras）今天也阻止川普動用國際緊急經濟權力法課徵關稅。康崔拉斯針對兩家伊利諾州教育玩具公司所提訴訟做出裁定，僅阻止對提告企業收稅。

● 川普的貿易政策受到什麼影響？

前美國貿易官員、現任亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任柯特勒（Wendy Cutler）說，美國國際貿易法庭的裁定讓川普的貿易政策「陷入混亂」。

若法庭有可能維持推翻國際緊急經濟權力法下關稅的裁定，其他國家可能就不願意在川普的90天暫緩期內讓步。ArentFox Schiff律師事務所合夥人李維拉（Antonio Rivera）也質疑：「這些談判能有進展嗎？」

同樣地，企業必須重新評估經營供應鏈的方式，或許加速向美出貨，以抵銷關稅措施在美國政府上訴後恢復實施的風險。

● 美國國際貿易法庭的裁定可能造成哪些經濟和金融影響？

在國際緊急經濟權力法下的關稅措施生效期間，美國的平均關稅稅率為15%，是數十年來最高；在川普今年開始大打關稅戰之前，美國平均關稅稅率為2.5%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學者布朗（Stephen Brown）和馬凱恩（Jennifer McKeown）認為，即便沒有國際緊急經濟權力法下的關稅，美國關稅稅率仍高達6.5%。

他們說，若沒有國際緊急經濟權力法下的關稅影響，美國今年下半年經濟會成長得更快，年度成長率可達2%，比先前預期的1.5%還高，物價也不會漲得這麼快。1140530

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