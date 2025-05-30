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日本壽險9巨頭將看漲日圓對沖砍至14年新低！彭博揭背後原因

2025/05/30 13:50

日本壽險9巨頭將看漲日圓對沖大砍至14年新低！（彭博）日本壽險9巨頭將看漲日圓對沖大砍至14年新低！（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本壽險巨頭將看多日圓的對沖部位削減至44.4%，較上年度的63%大幅下降。分析師認為，這是因為日圓重現歷史性強勢的可能性降低，日圓實際利率太低了，加上對沖成本太高，在雙重打擊下，壽險巨頭大砍看多日圓對沖部位。

根據彭博對日本9大壽險公司財報的分析，截至2024年3月底的會計度半年度，這些金融巨頭將其海外資產的對沖比例（防止日圓升值帶來損失的措施）從6個月前的45.2%降低到了44.4%，年減高達63%，創下14年來的最低水準。

這意味著這些壽險公司降低了對日圓升值的押注。換句話說，它們認為日圓升值的機率相對之前有所降低，因此減少了對沖操作。

而這一趨勢已經持續3年，即便在川普政府政策引發美元外匯劇烈波動的背景下，仍未停止。

三井住友信託銀行策略師Ayako Sera表示，日圓重現歷史性強勢的可能性降低，因為日圓實際利率太低了。

日本央行的政策利率仍比該國通膨率低3個百分點，市場預期的下1次升息可能會進一步延後。市場預期日本央行今年底前升息25個基點的機率為64%，明顯低於1月底時的滿倉押注。

在負利率困境頑固，以及高昂的貨幣對沖成本，正在拖累壽險公司對海外債券的需求。

數據顯示，一旦考慮外匯保護成本，日本10年期公債的複合報酬率比美國、英國、德國和澳洲的同類債券高出150個基點以上。這一現實使得海外資產對日本投資者的吸引力大幅下降。

這樣的環境也迫使壽險業減持海外資產。財務省數據顯示，截至3月31日的6個月中，壽險公司淨拋售了7560億日圓（約新台幣1587.6億元）的外國債券，這標誌著連續第7個此類拋售期。同時，在10月至3月期間，壽險公司淨拋售了212億日圓（約新台幣44.52億元）的海外股票，此前在截至9月30日的6個月中曾淨買入1.06萬億日圓（約新台幣2226億元）。

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