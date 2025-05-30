台南中西區邊陲漁塭地 轉身科技產專區曝最新進度

台南中西區科技產業專區區段徵收案都市計劃示意圖。（南市府地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「中西區科技產業專區區段徵收計畫」（俗稱中西區學產地），將展開公聽會及提報內政部審議，預計明（2026）年5月完成工程規劃設計、7月工程發包作業，包含台南護專設校用地，未來促進市區整體發展並提升土地使用效益。

近30公頃的中西區學產地，頗有歷史背景，最初來自地方熱心人士捐獻，原規劃學校用地，土地出租收益、孳息用於教育，長期租作漁塭，宛如寸土寸金市區邊陲「最後一塊處女地」。

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地政局長陳淑美表示，目前與教育部、國產署針對三七五租約清理所需費用已達成作業共識，將採取部分公有土地作價後由市府代為發價方式辦理，有效協助解決歷史租約及土地閒置問題。區段徵收工程規劃設計案已上網公告招標，預計6月決標，明年5月完成工程規劃設計、7月工程發包作業。

陳淑美表示，考量兼顧環境與永續發展，已辦理出流管制規劃，未來將設置公園兼滯洪池總面積達1.64公頃，其中滯洪池佔1.3公頃，另外規劃廣場兼水利設施，未來區段徵收階段還有更詳細的出流管制計畫，避免開發後增加逕流造成當地原有排水系統負擔，提升區域防洪能力，亦將強化環境保護措施，兼顧發展與生態平衡。

陳淑美表示，為強化區域產業發展能量及教育用地彈性需求，規劃「第一種產業專用區」與「第二種產業專用區」，其中第一種產業專用區將配合未來科技產業趨勢，吸引研發、辦公、營運總部、數位軟體服務、生技與智慧研發等產業進駐，土地完工後配回給教育部及國產署，市府的配餘地部分將辦理招商。第二種產業專用區，延續產專一目標亦兼有文教用途，未來可供台南護專作學校或長照使用，可配合護專設校期程，區段徵收和設校工程同步進行。

市長黃偉哲表示，中西區學產地科技產業專區具備極高的發展潛力，台南作為南台灣科技產業S廊帶的核心，除了南科的半導體聚落作為製造基地，該區可望成為高科技產業的研究發展基地，在都市發展與產業升級過程扮演重要關鍵角色，同時尊重歷史背景與地區居民實際需求，務求在開發與保留、經濟與生態之間取得最佳平衡。

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